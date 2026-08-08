¡Nuevo revés para el gafe del RB Leipzig! Assan Ouedraogo vuelve a ser baja

Como informó el club dos semanas antes del inicio de la liga, el centrocampista sufrió en un duelo durante el entrenamiento «una lesión capsular en el hombro derecho». Esta será «tratada de forma conservadora».

El fatídico duelo se produjo el jueves. Tuvo que ser atendido con gesto de dolor y, en ese momento, se llevó varias veces la mano al hombro, informó el portal online RBlive.

Para Ouedraogo, que formó parte de la plantilla de la selección alemana en el último Mundial como sustituto de última hora, se trata del siguiente revés en materia de salud. A comienzos de año ya había tenido que parar varios meses por una lesión en el tendón de la rodilla izquierda.

También a finales del año pasado había estado varias semanas de baja por una lesión en el tendón de la corva izquierda. Tras la salida como agente libre de Xaver Schlager, Ouedraogo estaba previsto en realidad para el rol en el centro del campo de los sajones.