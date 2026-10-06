El Manchester City disputa su esperado partido ante el Liverpool el domingo con una camiseta que lleva el logotipo de la empresa de criptomonedas OKX, pese a que la compañía ha sido objeto de una enorme multa por parte de las autoridades estadounidenses a raíz de acusaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Según informó el diario "The Sun", Estados Unidos impuso una multa de 400 millones de libras esterlinas a OKX, después de que un tribunal de Nueva York concluyera que la plataforma facilitó transacciones sospechosas e ingresos vinculados a delitos cuyo valor superó los 5.000 millones de dólares.

La empresa está dirigida por el multimillonario chino Mingxing "Star" Xu, mientras que OKX ha afrontado en los últimos años varias crisis y causas regulatorias en distintos países.

La compañía ya había sido objeto el año pasado de otra multa que ascendió a 381 millones de libras esterlinas por infracciones vinculadas a las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, la filial de la empresa en Malta fue multada el año pasado por la violación de las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales y de la normativa relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo, lo que aumentó el escrutinio en torno a la compañía y a sus actividades en el mercado de las criptomonedas.

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Pese a estos acontecimientos, la relación entre OKX y el Manchester City continuó, después de que la empresa se convirtiera en socio oficial del club en el ámbito de las criptomonedas en 2022, antes de que ambas partes firmaran al año siguiente un acuerdo de patrocinio que alcanzó un valor de 55 millones de libras esterlinas.

La nueva multa suscitó interrogantes sobre la continuidad de la asociación, pues una fuente declaró al diario "The Sun": "¿Por qué el City no rompió la relación, especialmente con su patrocinio bajo semejante nivel de escrutinio?", considerando sorprendente que el vínculo entre ambas partes se mantenga.

Por su parte, el Manchester City confirmó la continuidad de su relación con OKX, señalando que siempre lleva a cabo "las comprobaciones pertinentes" antes de tratar con sus socios.

El club también continúa su apelación contra el fallo dictado en su contra en el caso de las infracciones financieras en la Premier League, al tiempo que niega haber cometido infracción alguna.