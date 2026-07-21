Nuevo revés en el mercado de fichajes para el PSV: también fracasa el acuerdo de 5,5 millones de euros

Un nuevo revés para el PSV: el acuerdo con el RC Lens por Armando Obispo se ha frustrado, informa el Eindhovens Dagblad. Antes, el club de Eindhoven ya había visto fracasar el fichaje de Adamo Nagalo.

A principios de semana, tras duras negociaciones, se alcanzó un acuerdo por 5,5 millones de euros.

Solo faltaban los detalles personales, pero las conversaciones fracasaron y el acuerdo verbal no se plasmó por escrito.

Obispo, como Nagalo, no llegó a someterse al reconocimiento médico. Por ahora se desconoce la causa exacta de la ruptura, pues ninguno de los clubes se ha pronunciado.

Según el rotativo, el PSV no modificará sus planes de fichajes: sigue buscando un lateral izquierdo y un central para Peter Bosz.

Obispo, a diferencia de Nagalo, sigue en los planes deportivos de Bosz. En cambio, el jugador de Burkina Faso puede marcharse: el Konyaspor lo quiere, pero solo a préstamo.