¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-TRABZONSPORAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Nuevo reto para Salah: Trabzonspor se enfrenta al Friburgo y al Estrella Roja en la Conference League

M. Salah
Trabzonspor
Conference League
Friburgo
R.S. Belgrado
Egipto
Turquía
Alemania
Serbia

¿Lo conseguirá el Faraón?

El sorteo de la Liga Europa Conferencia, este viernes, deparó un cuadro equilibrado para el Trabzonspor en el torneo.

El conjunto turco llegó a la Liga Conferencia tras su fracaso en superar la ronda previa de la Liga Europa, ya que cayó ante el Ferencváros en la ida y en la vuelta.

Los partidos completos del Trabzonspor en la Liga Europa Conferencia quedaron de la siguiente manera:

 Trabzonspor X Friburgo (en su estadio)

 Estrella Roja X Trabzonspor (fuera)

 Trabzonspor X Hearts (en su estadio)

 Cracovia X Trabzonspor (fuera)

 Trabzonspor X Jablonec (en su estadio)

 CSKA Sofía X Trabzonspor (fuera)

Está previsto que la UEFA publique el calendario completo de partidos mañana sábado.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google