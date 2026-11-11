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Las filas de la selección de Arabia Saudí están ya completas, pocas horas antes de disputar el primero de sus partidos amistosos durante su concentración actual en la capital catarí, Doha, ante Corea del Sur, después de recuperar a un nuevo jugador de la lesión.

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La selección de Arabia Saudita se enfrentará a su homóloga de Corea del Sur el próximo viernes, durante su concentración actual en la capital catarí, Doha, en un partido amistoso de preparación para los compromisos venideros.

El regreso de Firas Al-Buraikan

La cuenta oficial de la selección saudí en la plataforma «X» reveló la participación de Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli, en los entrenamientos grupales por primera vez durante el presente parón, tras recuperarse de la lesión que sufrió.

Al-Buraikan se había ausentado de los entrenamientos grupales de Arabia Saudita durante los dos últimos días, debido a que padecía un cuadro de resfriado, lo que generaba dudas sobre su capacidad para participar en el partido ante Corea del Sur.

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Al-Buraikan es considerado uno de los elementos más importantes de la selección saudí; conquistó el título de máximo goleador de la pasada edición de la Copa del Golfo Arábigo «Khaleeji 27» con 3 goles y contribuyó a la coronación de Arabia Saudita como campeona por primera vez tras una ausencia de 23 años.

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Con el regreso del delantero del Al-Ahli, la selección saudí no tendrá ninguna ausencia ante su rival coreano, sobre todo porque Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens francés, también se incorporó a los entrenamientos por primera vez ayer lunes.

Cabe recordar que la selección saudí disputará un nuevo partido amistoso en la concentración de Doha, ante la selección de Uzbekistán, el martes 17 de noviembre en curso.

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La verdad sobre la salida de Donis de la selección saudí

Este regreso se produce para aumentar el ambiente positivo en la concentración de la selección saudí, especialmente tras desmentirse las informaciones que hablaban de la posibilidad de destituir al griego Georgios Donis, director técnico de Arabia Saudita, de su cargo.

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El periodista saudí Abdulrahman Al-Humaidi, presentador del programa «Nadina» en el canal «MBC 1», había asegurado que Donis dejaría su cargo como director técnico de la selección saudí en un 99%.

Donis respondió a esas informaciones en declaraciones al diario saudí «Al-Riyadiah», donde dijo: «No me importan los rumores que se lanzan de vez en cuando sobre mi futuro profesional con la selección saudí».

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Y añadió: «Lo que me importa actualmente es desarrollar a Arabia Saudita y centrarme en el trabajo; tengo la experiencia para lidiar con lo que se dice sobre mi futuro profesional, y daré lo mejor de mí para servir al fútbol saudí».

Las declaraciones de Donis llegaron como una extensión del comunicado emitido por la Federación Saudí de Fútbol, según el canal saudí «Al-Ikhbariya», desmintiendo la posibilidad de destituir al entrenador griego y confirmando su continuidad en el cargo.

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Esta se convirtió en la segunda ocasión en que la Federación Saudí de Fútbol desmiente las informaciones sobre la salida de Donis, después de haberlo hecho ya el pasado mes de octubre.

Algunos informes habían asegurado que la Federación Saudí tiene la intención de contratar al español Roberto Martínez, exdirector técnico de la selección de Portugal, para dirigir a Arabia Saudita en la Copa Asiática 2027, en lugar de Donis.

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Esas informaciones provocaron un estado de enojo en el ámbito futbolístico saudí, especialmente ante la escasez de tiempo antes del inicio del torneo asiático, lo que llevó a la Federación Saudí a emitir un comunicado de desmentido.

Sin embargo, el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de enero a diciembre del próximo año reavivó la polémica sobre la posibilidad de destituir a Donis, ante la disponibilidad de margen de tiempo antes del torneo.