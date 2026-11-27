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El regreso de Rodri, estrella del Barcelona, está más cerca que nunca, y el entrenador Hansi Flick espera poder darle algunos minutos en el partido ante el Deportivo de La Coruña de este domingo, pasado mañana.

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Según informa el diario Sport, Rodri tiene como objetivo recuperar de inmediato su papel protagonista y llegar en la mejor forma posible al duelo contra el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el partido que Rodri tiene marcado en rojo en su calendario es el enfrentamiento ante el Manchester City, previsto para el próximo 8 de diciembre.

Rodri se ha perdido 3 partidos desde que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho el pasado 3 de noviembre, durante el encuentro contra el Aston Villa.

El centrocampista no pudo participar en los partidos ante el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Sabah.

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Antes de lesionarse, Rodri había disputado 14 partidos con el Barcelona esta temporada, con un total de 946 minutos, en los que marcó un gol y dio una asistencia: 10 partidos en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones.

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Las consecuencias del regreso de Rodri

La vuelta de Rodri provocará cambios en el centro del campo del conjunto catalán. Marc Bernal se ha convertido en la opción habitual para ocupar la posición de mediocentro, pero todo apunta a que perderá parte de su protagonismo con el regreso del internacional.

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No obstante, la sanción de Fermín López, que le impedirá jugar los dos próximos partidos, abre la puerta a que el resto de centrocampistas tenga una nueva oportunidad de participar.

Dani Olmo es el sustituto natural de Rodri, pero queda por ver cómo completará Flick la medular cuando Fermín López no esté sobre el terreno de juego.

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Entre las opciones planteadas figura la posibilidad de que Gavi tenga minutos en esa posición, aunque no se pueden descartar otras alternativas, como Frenkie de Jong, que se ha convertido en una pieza polivalente para el técnico alemán.

El papel que desempeñará el neerlandés es uno de los grandes interrogantes de los próximos meses en el Barcelona. En las últimas semanas, Flick ha recurrido a él como central y como lateral, aprovechando su capacidad para jugar en varias posiciones.

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El entrenador lo explicó en la rueda de prensa previa al partido ante el Sabah: «Lo que me gustó de Frenkie es que vino a verme y me dijo: si me necesitas, puedo jugar de central o de lateral».

De Jong insiste constantemente en que lo más importante es ayudar al equipo, pero también se encarga, siempre que tiene ocasión, de recordar que «todo el mundo sabe que soy centrocampista».

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Con el regreso de Rodri y la posibilidad de contar con jugadores como Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen en el eje de la defensa, el papel que desempeñará De Jong se convierte en uno de los grandes asuntos por resolver en lo que queda de temporada.

En el centro del campo, Flick no renunciará a Rodri ni a Pedri, mientras que la tercera plaza se la disputan Fermín López y Dani Olmo.

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Hasta ahora, el técnico alemán no ha probado la opción de juntar a Rodri y De Jong en la base del centro del campo, con Pedri por delante de ellos como organizador, la posición que Pedri ha ocupado la mayoría de las veces con la selección española.

Otra posibilidad pasa por apostar por un sistema clásico de 4-3-3, un dibujo que permite alinear a los tres centrocampistas de forma más armoniosa y natural.