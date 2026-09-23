Alejandro Garnacho ya podría salir de Aston Villa, según informa el Daily Mail. El argentino aún no ha causado ninguna impresión en sus primeras semanas en el club. Varios clubes españoles quieren ofrecer una solución.

Garnacho llegó a estar considerado en su día como un gran talento. Dio el salto en el Manchester United y disputó 144 partidos con el primer equipo del club.

Su etapa en el Manchester United llegó a su fin en el verano de 2025. Tras un conflicto con el entrenador Ruben Amorim, fue vendido al Chelsea por cincuenta millones de euros.

En Londres, después de un año ya se habían cansado del internacional argentino. El club decidió cederlo el pasado verano al Aston Villa, que pactó una opción de compra bastante fácil de ejecutar.

Hasta ahora, Garnacho solo ha jugado tres veces con su nuevo club. El entrenador Unai Emery ni siquiera le dio entrada en los dos últimos partidos. «Seguimos trabajando con él, pero por ahora hay otros que lo están haciendo mejor», dijo anteriormente en septiembre.

Emery tiene suficientes alternativas con Ibrahim Ndiaye, Emiliano Buendia y el talento George Hemmings. Existe la posibilidad de que Garnacho no vuelva a jugar más, porque de lo contrario tendría que ejecutarse la opción de compra de 50 millones. Y es que la opción de compra de Garnacho se convierte automáticamente en un traspaso definitivo en cuanto haya disputado un número específico de partidos (un determinado valor umbral).

Varios clubes de LaLiga siguen ya de cerca la situación de Garnacho. Los clubes esperan poder ficharlo ya en enero desde el Chelsea, donde todavía tiene contrato. Aún no se sabe de qué clubes se trata.