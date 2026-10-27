Nuevo paso decisivo en el expediente del Mundial 2030: la FIFA llama a las puertas de las ciudades marroquíes

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) emitió un comunicado este martes en el que reveló nuevas medidas relacionadas con la definición de la elección de los estadios para la candidatura del Mundial 2030, que se celebrará en Marruecos, España y Portugal.

Una delegación de la FIFA realizará una serie de visitas sobre el terreno en Marruecos, Portugal y España durante los meses de noviembre y diciembre de este año «como parte del proceso de planificación continuo de la Copa del Mundo 2030».

La delegación, que incluirá a representantes de las principales áreas funcionales, visitará las ciudades y los estadios candidatos a albergar el torneo en los tres países. Estas visitas constituyen una etapa importante en el proceso de elección de los estadios, ya que permitirán a la FIFA evaluar la preparación de cada estadio candidato, sus planes operativos y la infraestructura propuesta para el torneo.

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Durante las visitas, la delegación de la FIFA se reunirá con representantes de las autoridades locales, regionales y nacionales, operadores de estadios, actores del ámbito del transporte y la movilidad, proveedores de servicios de alojamiento y otros socios clave en la ejecución.

Según el comunicado, la delegación visitará las siguientes ciudades candidatas a albergar el torneo: Agadir, Barcelona, Bilbao, Casablanca, Fez, Las Palmas, Lisboa, Madrid, Marrakech, Oporto, Rabat, San Sebastián, Sevilla, Tánger y Zaragoza.

La FIFA aclaró que podría realizar visitas a ciudades adicionales durante el proceso de elección de las sedes anfitrionas, y añadió: «Las visitas a los estadios tienen como objetivo respaldar la evaluación de cada ciudad candidata a albergar el torneo y de cada estadio candidato conforme a los requisitos de la FIFA».

Y afirmó: «Este proceso ayudará a la FIFA a tomar su decisión final sobre la elección de los estadios para albergar la Copa del Mundo 2030. El número de partidos y los tipos de partidos correspondientes que se disputarán en cada estadio no se determinarán hasta que se confirmen las ciudades anfitrionas y como parte del proceso de definición del calendario de partidos, ya que la FIFA sigue trabajando estrechamente con todos los actores implicados en Marruecos, Portugal y España para reforzar los preparativos del torneo».

Y concluyó: «Se anunciará más información relacionada con el proceso de elección de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol 2030 en el momento oportuno».