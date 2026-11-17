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En un movimiento que ha dado la vuelta a todos los pronósticos en el mercado de jóvenes talentos de Europa, el joven delantero JJ Gabriel, de solo 16 años, se dispone a incorporarse al Real Madrid esta semana en una operación que dará mucho que hablar, después de cambiar de agente en el último momento y decantarse por la capital española.

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Y es que el joven futbolista ha decidido abandonar el Manchester United, según el diario español «Mundo Deportivo», pese a los grandes esfuerzos del club inglés por retenerlo, y finalmente se ha decantado por el Real Madrid, por delante de gigantes como el Bayern de Múnich y el Barcelona, que seguían de cerca la situación del jugador.

Salvo sorpresa, JJ Gabriel se incorporará al Real Madrid esta semana. Según las informaciones, el club ha pagado al Manchester United unos 360.000 euros, en una operación que parece modesta en lo económico, pero grande en cuanto a futuro.

El jugador no se unirá directamente al primer equipo, sino que su destino será la cantera. Está previsto que juegue con el Castilla, pero no podrá hacerlo con el filial hasta enero, por lo que todo apunta a que en un principio jugará con el Sub-19.

Antes de firmar con el Real Madrid, JJ Gabriel dio un paso decisivo que cambió por completo el rumbo de la operación: cambió de agencia de representación, algo que resultó determinante para su llegada al club blanco.

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El futbolista firmó con Epic Sports, una de las agencias más influyentes del mundo del fútbol, dirigida por el conocido agente Ali Barat.

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Ali Barat mantiene una muy buena relación con el Real Madrid, ya que dos de sus representados juegan actualmente en el equipo: Dumfries y Huijsen.

Según diversas informaciones, Ali Barat se encargó personalmente de las negociaciones con Valdebebas para la incorporación de JJ Gabriel, que, según la prensa española, firmará un contrato de tres años con el Real Madrid.

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Según el diario español «Sport», el Real Madrid es el mejor posicionado para cerrar la operación, ya que el club blanco ha aceptado todas las condiciones planteadas por el jugador y su conocido agente, Ali Barat, y está dispuesto a asumir el coste total de la operación, estimado en 10 millones de euros.

El acuerdo incluye un contrato de tres años, además de diversas primas para familiares del jugador y para su agente, incentivos ligados al rendimiento y el cumplimiento de sus exigencias deportivas.

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En el Barcelona, en cambio, la situación es más compleja y confusa. Mientras el director deportivo, Deco, insiste desde hace días en que se niega a entrar en cualquier negociación y se limita a reconocer que Barat le planteó la situación del jugador durante su gira europea, el entorno de Gabriel asegura una y otra vez que el futbolista desea fichar por el Barcelona si se cumplen sus condiciones.

El diario recoge, citando a The Touchline, las cifras de la posible oferta del Barcelona: el salario del contrato por tres temporadas rondaría los dos millones de euros, conforme a la normativa para jugadores de 16 años, una cantidad poco habitual para esa franja de edad, además de ayudas familiares y primas por rendimiento.

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Pero, al final, todo indica que el Real Madrid se ha llevado el gato al agua y que Ali Barat ha tenido el papel más importante a la hora de dirigir al talento del Manchester United hacia el Bernabéu, en una operación que podría ser el comienzo de una gran estrella de futuro a la que todo Madrid espera.