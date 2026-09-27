En una conversación con Bild , el entrenador del Augsburg, Manuel Baum, explicó que no querría ponerle trabas a su portero a la hora de cambiar de equipo si realmente existiera interés por parte del campeón récord del fútbol alemán.

“Si uno está entre los mejores de la Bundesliga, con toda seguridad entra en los planes de los mejores equipos de la Bundesliga. En Augsburg ya forma parte de la filosofía dejar salir de vez en cuando a jugadores que quizá rinden por encima de la media”, comentó Baum, que solo tuvo palabras de elogio para Dahmen.

El guardameta de 28 años está “por rendimiento ahora mismo entre los porteros top de la Bundesliga”, por lo que el supuesto interés del Bayern no le sorprende. “Tenemos varios jugadores en la plantilla que realmente despiertan interés”, explicó Baum, y subrayó sobre el futuro de Dahmen en el FCA: “Lo hablamos internamente. Claro que hay conversaciones con Finn”.

En el pódcast de Bild 'Bayern Insider' se informó recientemente de que Dahmen es una opción para ser el número dos en el Bayern de Múnich. El todavía guardameta titular Manuel Neuer y el actual número 3, Sven Ulreich, podrían poner fin a sus carreras el próximo verano; ambos contratos expiran en 2027.

Como es sabido, el relevo de Neuer en la portería del Bayern lo asumirá Jonas Urbig, que sigue siendo preparado con ese objetivo y que ya ha jugado en dos ocasiones esta temporada. Según 'Bayern Insider', Dahmen encaja bastante bien en el perfil que el campeón récord del fútbol alemán imagina para el papel de futuro suplente de Urbig.

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¿Desde qué club llegó Finn Dahmen al FC Augsburg?

El jugador de 28 años, nombrado por el nuevo seleccionador Jürgen Klopp para sus primeros partidos internacionales y por ello actualmente integrante del equipo de Alemania, todavía puede ofrecer durante mucho tiempo su mejor nivel, ya acumula una gran experiencia con 101 partidos en la Bundesliga y el próximo verano podría quedar libre, ya que su contrato en Augsburg expira en 2027.

El FCA incorporó a Dahmen en 2023 procedente del Mainz 05; desde entonces, el nacido en Wiesbaden ha sido casi de forma ininterrumpida el claro número 1 y se fue ganando poco a poco un sitio en la selección nacional. Desde septiembre de 2025, Dahmen forma parte habitualmente del equipo de Alemania, aunque todavía espera su primer partido internacional.

Según 'Bayern Insider', hasta ahora aún no ha habido conversaciones entre el Bayern y Dahmen; el FCB únicamente ha analizado internamente al jugador del Augsburg. En cualquier caso, para Dahmen no se descarta cambiar su estatus de claro número 1 en el FCA por un futuro en el Bayern.