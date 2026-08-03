Los agentes de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, planean acudir a Barcelona esta semana para definir la estrategia que se seguirá con el club catalán.

Esto se produce en medio del deseo del Barcelona de cerrar el fichaje de Álvarez, pese a la postura firme e inflexible por parte del Atlético de Madrid, que ha cerrado por completo la puerta a cualquier negociación.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Álvarez, de 26 años, representa desde hace varios meses el gran objetivo del Barcelona en el mercado de fichajes, no solo para reforzar la línea de ataque, sino como el fichaje estratégico más importante para el Barça.

La postura firme del Atlético de Madrid, y el cierre total de la puerta a la negociación, ha provocado la paralización de cualquier avance en la operación.

El diario español señaló que los agentes del jugador tienen la intención de llegar a Barcelona esta semana para definir la estrategia que se seguirá de forma conjunta con el club catalán.

La información disponible confirma la necesidad de acordar una estrategia orientada a intentar mover la operación del traspaso de Álvarez, y por ello los agentes del internacional argentino tienen previsto visitar la capital catalana durante los próximos días.

El Barcelona también desea que Julián Álvarez dé un paso adicional en la postura pública que expresó durante el Mundial, cuando pidió a su club que le permitiera marcharse para cumplir su sueño.

En el mismo sentido, el club catalán quiere que Álvarez declare abiertamente que su deseo es jugar en el Barcelona, y en ese caso el club elevaría su oferta de los 100 millones de euros ya presentados a 115 millones de euros.

Hans Flick, entrenador del Barcelona, confirmó este lunes, al término de la concentración que el equipo realizó en Inglaterra, su sintonía con el trabajo que lleva a cabo Deco, director deportivo del club catalán, y también señaló que sabe que el Barça debe hacer algo para reforzar la línea de ataque.