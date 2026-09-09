Según informa Bild, los dirigentes del BVB habrían mantenido conversaciones bastante controvertidas sobre una posible segunda operación retorno de Sancho. Este verano sí había necesidad de reforzar el ataque, sobre todo tras la grave lesión de Giannis Konstantelias, que estará muchos meses de baja después de sufrir una rotura del ligamento cruzado ante el HSV. Sin embargo, el griego fue sustituido por Ethan Nwaneri, llegado cedido desde el Arsenal.

El colapso de Konstantinos Karetsas en el estreno de la Champions League ante el Villarreal el martes hizo surgir inevitablemente la pregunta: quién reemplazaría al segundo joven griego si, como Konstantelias, tuviera que parar por obligación.

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¿Segunda operación retorno de Jadon Sancho?

Y de manera igual de inevitable, en el universo del BVB uno piensa en Sancho, que en su día celebró en Dortmund su eclosión, de mega talento a un traspaso de 85 millones de euros a la Premier League. El contacto nunca llegó a romperse del todo y así, a principios de 2024, Sancho regresó al BVB durante medio año y ayudó al equipo a alcanzar la final de la Champions League.

¿No podría funcionar también una segunda operación retorno? Ventaja: Sancho, con solo 26 años, está actualmente sin club y, en consecuencia, llegaría gratis.

Pero al parecer, según Bild, en las reflexiones de los responsables del BVB, encabezados por el director gerente deportivo Lars Ricken, el director deportivo Ole Book, el director gerente Carsten Cramer, el presidente Hans-Joachim Watzke y el asesor Matthias Sammer, pesaron más los inconvenientes en relación con el internacional inglés en 23 ocasiones.

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Jadon Sancho: estancamiento desde su salida de Dortmund

La carrera de Sancho se ha estancado desde su primera salida de Dortmund. En el Manchester United nunca logró asentarse de forma duradera. Los Red Devils lo cedieron tres veces, pero los clubes receptores, además del BVB, el Chelsea y el Aston Villa, no pudieron o no quisieron quedarse con Sancho.

Su rendimiento deportivo, las condiciones económicas o ambas cosas a la vez simplemente no convencieron. Además, existen dudas sobre la profesionalidad y la disciplina de Sancho.

Esta valoración habría llevado a que en el seno del BVB se tomara una decisión y se archivara de una vez por todas el tema Jadon Sancho.

Sancho llegó al BVB en el verano de 2017 con 17 años procedente de la cantera del Manchester City. Allí, el extremo protagonizó un ascenso meteórico, firmó unos sobresalientes 53 goles y 67 asistencias en 158 partidos oficiales y ganó la Copa con el Dortmund en 2021. En Inglaterra, hasta ahora no ha estado a la altura de las altas expectativas. Está sin club desde el 1 de julio, después de que expirara su contrato con el Manchester United.



