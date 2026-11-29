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El exárbitro alemán Patrick Ittrich ha pronosticado la duración de la sanción de Joshua Kimmich, jugador del Bayern de Múnich, tras su expulsión ante el Hamburgo en la undécima jornada de la Bundesliga, disputada ayer sábado en el Volkspark, en un partido que terminó con empate sin goles. El motivo fue su agresión al jugador rival Alexander Røssing-Lelesiit, al que tiró del pelo.

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Ittrich, que trabaja como analista arbitral, explicó que la sanción dependerá de lo que el árbitro del partido, Bastian Dankert, recoja en su acta, aunque prevé que sea de al menos 3 partidos.

En declaraciones a "Sky Sport Alemania", el exárbitro señaló que varios factores influirán en la valoración de la sanción, entre ellos si el acta menciona que el jugador rival provocó a Kimmich y si el futbolista del Bayern pidió disculpas tras lo sucedido.

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El Bayern recibió un duro golpe en el minuto 44, cuando el árbitro Bastian Dankert mostró la tarjeta roja directa a Kimmich, tras la revisión del VAR, por tirar del pelo al jugador del Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit después de recibir un empujón de este.

El lamento de Kimmich

Kimmich declaró a la prensa tras el partido: «Ha sido un gran error. No tiene ninguna justificación. Incluso una hora después, sigo sin entender por qué lo hice. Fue totalmente innecesario y muy estúpido. Tengo que pedir disculpas al equipo».

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El capitán del Bayern añadió: «Teniendo en cuenta la situación general que atravesamos, lo que hice no tiene ninguna justificación».

Y prosiguió: «Tengo que pedir disculpas al equipo. De verdad que no puedo explicar lo que pasó. Fue un comportamiento muy estúpido y me alegro de que, a pesar de ello, hayamos podido sacar un punto. No es algo que yo haga normalmente».

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Además, explicó: «No hubo entre el jugador y yo ningún roce ni enfrentamiento de ningún tipo durante el partido. Me gustaría poder dar una explicación de lo que pasó, pero a mí mismo me cuesta entenderlo».

El reglamento de la Federación Alemana de Fútbol distingue entre la conducta antideportiva y la agresión a un rival.

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Según las aclaraciones oficiales de la federación, una agresión puede acarrear una suspensión de entre 6 semanas y 6 meses, aunque la sanción mínima puede reducirse a 3 partidos si el jugador sufrió, justo antes de la acción, una conducta antideportiva de su rival, o si el caso se considera una agresión leve.

La Federación Alemana ya sancionó a Kimmich con dos partidos de liga en 2023, tras su expulsión ante el Darmstadt.

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Sin embargo, el episodio actual es de distinta naturaleza, por lo que la decisión del tribunal deportivo de la Federación Alemana, prevista para la próxima semana, será determinante para fijar el tiempo que el internacional alemán estará de baja con el Bayern de Múnich.

La expulsión de Kimmich perjudicó al conjunto bávaro, que volvió a quedarse sin ganar tras su empate con el Colonia (1-1) en la Bundesliga y su derrota ante el Lille francés (2-1) en la Liga de Campeones.