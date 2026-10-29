Nuevo golpe para el Manchester United: las desgracias se acumulan sobre Carrick

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, ha sufrido un nuevo golpe ante la posibilidad de que su delantero Benjamin Sesko se pierda lo que queda hasta, al menos, el próximo mes de enero por lesión.

El jugador, de 23 años, arrastraba este problema desde el inicio de la temporada, y sus minutos de juego fueron gestionados con cuidado mientras el club intentaba ayudarle a recuperar su plena forma física, pero ahora parece que todos esos esfuerzos han sido en vano.

Sesko no ha jugado con el Manchester United desde la derrota ante el Brighton en la Carabao Cup el pasado 16 de septiembre, cuando fue sustituido en el minuto 66.

Sesko se perdió la pretemporada a causa de esta dolencia, que también sufrió la temporada pasada y que reapareció ante el Liverpool en mayo, lo que provocó su ausencia en los tres últimos partidos de la Premier League.

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Según el diario británico "Daily Mail", estará alejado de los terrenos de juego hasta el nuevo año, lo que supone un duro golpe para el Manchester United en un momento complicado a nivel de rendimiento y deja a Michael Carrick sin un delantero de referencia.

El extremo derecho Bryan Mbeumo está jugando en la posición de número 9, donde ha sido titular en los últimos cinco partidos en todas las competiciones, después de que Carrick perdiera la confianza en el neerlandés Joshua Zirkzee.

Desde que llegó al Manchester United procedente del Leipzig en un traspaso valorado en 73,7 millones de libras esterlinas en agosto de 2025, Sesko ha disputado 38 partidos en todas las competiciones, en los que ha marcado 14 goles y ha dado una asistencia.

Sesko se pierde partidos decisivos en la Premier League, incluidos los enfrentamientos ante el Chelsea, el Liverpool y el Arsenal, además de al menos tres encuentros en la Champions League.

El Manchester United ocupa actualmente el decimosexto puesto en la Premier League, con un punto de ventaja sobre la zona de descenso, lo que aumenta la presión sobre el entrenador Michael Carrick.

Carrick sigue amenazado con la destitución del banquillo del Manchester United, ante los modestos resultados desde el inicio de la presente temporada, en la que solo ha ganado una vez en la Premier League en 8 jornadas.

A esto se suma la crisis de Carrick con el capitán del United, Bruno Fernandes, que criticó públicamente a su entrenador ante los medios de comunicación tras la derrota (4-1) ante el Como en la Champions League.