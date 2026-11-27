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La participación del portugués Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, en el partido de su equipo ante el Brentford está en el aire después de que se perdiera el último entrenamiento por enfermedad, antes del choque de la Premier League previsto para mañana sábado en Old Trafford.

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Según el diario británico «The Sun», Fernandes no participó en la sesión de entrenamiento celebrada el viernes por la mañana en la ciudad deportiva de Carrington, como medida de precaución, después de comunicar al cuerpo técnico que no se encontraba bien de salud.

El jugador, de 32 años, acudió a las instalaciones de entrenamiento del Manchester United en Carrington, pero el entrenador Mauricio Pochettino acordó con él que debía descansar y no tomar parte en la sesión.

El capitán del Manchester United marcó dos goles en el empate 2-2 ante el Sporting de Lisboa el pasado miércoles y se someterá a una evaluación médica antes de la visita del Brentford a Old Trafford, mañana sábado.

Los servicios médicos del Manchester United seguirán evaluando el estado de Fernandes durante las próximas 24 horas, y la decisión final sobre su posible participación en el partido se tomará lo antes posible antes del inicio del encuentro.

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El partido del sábado tiene una gran importancia para el Manchester United, que necesita la victoria después de caer al decimonoveno puesto de la clasificación de la Premier League, tras sumar cinco derrotas y una sola victoria en las 11 primeras jornadas.

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Fernandes solo se ha perdido seis partidos desde su llegada al Manchester United en enero de 2020, y además participó en una sesión de gimnasio en Lisboa, la capital portuguesa, el jueves por la mañana.

El Manchester United confía en la recuperación de Harry Maguire para que esté disponible ante el Brentford, aunque el defensa informó al cuerpo técnico de que sufrió un golpe tras el empate ante el Sporting de Lisboa.

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La estrella portuguesa ha recuperado el olfato goleador tras un difícil inicio de temporada, con cinco goles y dos asistencias en los últimos seis partidos que ha disputado con su club y su selección.

Por otra parte, Marcus Rashford no juega desde la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid el pasado 13 de octubre por una lesión de cadera, aunque realizó trabajo individual el martes, antes de que la expedición viajara a Lisboa.

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Asimismo, Carlos Baleba fue visto conversando con Pochettino en Carrington a principios de semana, pero sigue en tratamiento por una lesión en los isquiotibiales que sufrió durante el empate 4-4 ante el Aston Villa.

El Brentford no gana en Old Trafford desde 1937, aunque en los últimos años ha logrado una serie de victorias en su estadio, el Gtech.

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El Manchester United ha encajado 23 goles en 11 partidos de la Premier League y no gana en el campeonato desde el pasado 30 de agosto, cuando remontó para imponerse por 5-2 al Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League.

En cambio, el Brentford está firmando una gran temporada: ocupa la sexta posición con nueve puntos más que el Manchester United, y solo el Manchester City y el Brighton han marcado más goles que él en la liga, superando sus 20 tantos.

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En otro orden de cosas, la Federación Inglesa de Fútbol anuló la sanción de un partido impuesta a Leny Yoro, tras aceptar el recurso presentado contra la tarjeta roja que vio en el minuto ocho del partido entre el Manchester United y el Liverpool, que terminó con derrota de los de Old Trafford por 0-4 el pasado domingo.

Matheus Cunha podría tener la oportunidad de suplir la ausencia de Fernandes en la posición de mediapunta, después de que el brasileño no viajara con el equipo a Portugal por sanción, tras su expulsión ante la Roma.