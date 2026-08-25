El Nottingham Forest ha entrado en la puja por la contratación del colombiano Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, después de que el club inglés iniciara sus gestiones para hacerse con el jugador, en un momento en el que su nombre se ha vinculado en los últimos días con el interés del Barcelona.

Suárez había aparecido entre las opciones posibles para el Barcelona con el fin de reforzar la posición de delantero, ante la búsqueda del club catalán de una alternativa ofensiva.

Suárez tiene 28 años y está ligado por contrato con el Sporting de Lisboa hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión valorada en 80 millones de euros, según el sitio Transfermarkt.

El delantero colombiano había firmado una temporada destacada con el Sporting, después de marcar 38 goles la pasada campaña, confirmando así su posición como uno de los delanteros más sobresalientes de la liga portuguesa y atrayendo el interés de varios clubes europeos.

El movimiento del Nottingham Forest llega en un momento delicado del mercado de fichajes, ya que el club inglés busca aprovechar los últimos días para cerrar la operación, mientras que el Sporting se enfrentará a una prueba difícil si llega una oferta económica importante y adecuada para desprenderse de su delantero.

Por su parte, el nombre de Suárez sigue presente en los planes del Barcelona como una de las opciones ofensivas sobre la mesa, aunque la postura del club catalán respecto a la operación parece menos clara en comparación con el interés directo del Nottingham Forest.