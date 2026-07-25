En un nuevo golpe para el Barcelona, campeón de la Liga de Campeones de Europa, el club catalán anunció la marcha de su estrella Salma Paralluelo al Lyon francés con un contrato de cuatro años, en un movimiento que refleja la continua sangría de estrellas en las filas del conjunto blaugrana tras la última coronación continental.

El Lyon confirmó, en un comunicado oficial, la incorporación a sus filas de la jugadora española de 23 años, en una operación que supone la primera experiencia profesional de Paralluelo fuera de España, donde volverá a reencontrarse con su exentrenador Jonatan Giráldez, quien dirige el ambicioso proyecto del histórico club francés bajo la dirección de la propietaria Michele Kang.

Una trayectoria repleta de títulos

Paralluelo, ganadora del premio a la mejor jugadora joven del Mundial 2023 que España conquistó, abandona el club catalán tras cuatro temporadas brillantes en las que cosechó 14 títulos y marcó 72 goles en 131 partidos, incluidos dos goles en la última final de la Liga de Campeones de Europa.

La marcha de la extremo izquierdo se enmarca en una amplia ola de salidas que atraviesan las filas del Barcelona, tras haber despedido ya a su estrella Alexia Putellas, que se incorporó al London City Lionesses, propiedad también de Michele Kang, lo que sitúa al conjunto blaugrana ante un gran reto para compensar la marcha de jugadoras clave que contribuyeron a la conquista del título continental.

Ambiciosos refuerzos para el Lyon

Por su parte, el Lyon expresó su satisfacción por el fichaje de Paralluelo, que se suma a la lista de nuevas incorporaciones que incluyó a Caroline Weir, Maria Luisa Grohs y Johanna Rytting Kaneryd, en un movimiento que refuerza las aspiraciones del club situado en el este de Francia de recuperar su lugar entre los grandes de Europa durante las próximas temporadas.