Las negociaciones del Barcelona con el Al-Hilal saudí por el lateral portugués Joao Cancelo han alcanzado una fase muy avanzada.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona ya había llegado a un acuerdo con el jugador sobre su salario desde finales de la temporada pasada.

Apuntó que algunos detalles fiscales relacionados con la operación provocaron su retraso, pese a que se consideraba una prioridad tanto para el entrenador Hansi Flick como para el director deportivo Deco, después de que el lateral portugués ofreciera un nivel destacado durante su etapa de cesión, que se prolongó seis meses en el estadio del Camp Nou.

Cancelo realiza actualmente entrenamientos individuales con el permiso del Al-Hilal, que no lo incluye en su proyecto para la nueva temporada.

El club saudí lo había considerado un jugador transferible, e incluso reforzó ya esa posición con el fichaje del internacional saudí Mohammed Mahzari por cerca de 8 millones de euros.

No obstante, el Al-Hilal busca recuperar parte de la cantidad que pagó cuando incorporó a Cancelo procedente del Manchester City, por lo que se espera que su traspaso se cierre por unos 10 millones de euros.

El Barcelona considera que la operación representa una excelente oportunidad, tanto desde el punto de vista deportivo como económico, pues Cancelo mostró un buen nivel con la camiseta del conjunto catalán, se impuso como titular en la posición de lateral izquierdo y ofreció una serie de partidos destacados.

Asimismo, Hansi Flick elogió su capacidad para jugar en más de una posición, además de sus prestaciones ofensivas, que lo convirtieron en uno de los jugadores con mayor generación de goles durante la segunda mitad de la temporada pasada.