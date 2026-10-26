Nuevo giro en la elección del Balón de Oro: uno de los grandes favoritos escala posiciones con fuerza

La lucha por el Balón de Oro ha dado un giro espectacular el día de la entrega del premio. Durante mucho tiempo, Harry Kane parecía tener prácticamente asegurado el prestigioso galardón individual, pero este lunes las casas de apuestas ven cómo Kylian Mbappé recorta distancias a toda velocidad. La estrella del Real Madrid es ya el gran rival del delantero inglés, cuyas opciones de ganar se han reducido considerablemente en las últimas 24 horas.

Mbappé ocupó durante mucho tiempo el tercer puesto en las casas de apuestas, con una cuota media de alrededor de 5,00. Eso suponía una probabilidad implícita de victoria del 20 %, pero su cuota ha bajado ya hasta una media de 2,30. Así, las casas de apuestas estiman ahora en nada menos que un 43,5 % la probabilidad de que el delantero francés reciba el Balón de Oro este lunes por la noche.

El llamativo ascenso de Mbappé va acompañado de un cambio considerable para Kane. Hace 24 horas, el delantero del Bayern de Múnich tenía una cuota media de 1,33, equivalente a una probabilidad implícita de victoria del 75,2 %. Ahora, esa cuota ha subido a 1,70, con lo que su probabilidad calculada de ganar ha caído hasta el 58,8 %.

Para Lamine Yamal, mientras tanto, el panorama es cada vez menos favorable. El delantero de 19 años del Barcelona tenía el sábado una cuota media de 6,00, equivalente a una probabilidad implícita de victoria del 16,7 %. Su cuota ha seguido subiendo hasta 8,50, por lo que las casas de apuestas le atribuyen ya una probabilidad calculada de apenas el 11,8 %.

Los tres principales aspirantes están este lunes en Londres para asistir a la entrega del premio. Kane llegó el lunes por la tarde a la capital inglesa con su familia y una amplia delegación del Bayern de Múnich. También están presentes, entre otros, el presidente Herbert Hainer, el director general Christoph Dreesen y su compañero Michael Olise.

Yamal viajó ya el domingo por la noche a Londres en un avión privado tras el Clásico contra el Real Madrid, acompañado por un numeroso séquito de, según se informa, quince personas, entre ellas su novia Inès Garcia. Mbappé también está presente en representación del Real Madrid, que vuelve a la gala del Balón de Oro tras un boicot de dos años. La septuagésima edición del premio se celebra este año en The London Palladium, donde la ceremonia comenzará el lunes por la noche a las 21:00, hora de los Países Bajos.

El ganador del Balón de Oro lo decide un jurado internacional de periodistas especializados, que evalúan a los jugadores, entre otros criterios, por su rendimiento individual, los resultados de sus equipos y el juego limpio