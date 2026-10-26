Nuevo giro en la elección del Balón de Oro: ¿se avecina una gran sorpresa?

La lucha por el Balón de Oro ha dado un giro espectacular el día de la entrega. Durante mucho tiempo, Harry Kane parecía tener prácticamente asegurado el prestigioso premio individual, pero las casas de apuestas ven cómo Kylian Mbappé se acerca rápidamente a él este lunes. La estrella del Real Madrid es ya el gran rival del delantero inglés, cuyas posibilidades de ganar se han reducido considerablemente en las últimas 24 horas.

Mbappé ocupó durante mucho tiempo el tercer puesto en las casas de apuestas, con una cuota media de aproximadamente 5,00. Eso suponía una probabilidad implícita de victoria del 20 %, pero su cuota ha bajado ya hasta una media de 2,30. Así, las casas de apuestas estiman ahora en un 43,5 % las posibilidades de que el delantero francés reciba el Balón de Oro este lunes por la noche.

La notable subida de Mbappé viene acompañada de un cambio considerable en la situación de Kane. Hace 24 horas, el delantero del Bayern de Múnich tenía una cuota media de 1,33, equivalente a una probabilidad implícita de victoria del 75,2 %. Ahora su cuota ha subido a 1,70, por lo que su probabilidad calculada de ganar se ha reducido al 58,8 %.

Para Lamine Yamal, mientras tanto, el panorama es cada vez menos alentador. El delantero de 19 años del Barcelona tenía el sábado una cuota media de 6,00, que equivalía a una probabilidad implícita de victoria del 16,7 %. Desde entonces, su cuota ha seguido subiendo hasta 8,50, por lo que las casas de apuestas le atribuyen ahora una probabilidad calculada de apenas el 11,8 %.

Los tres principales candidatos están este lunes en Londres para asistir a la entrega. Kane llegó el lunes por la tarde a la capital inglesa con su familia y una amplia delegación del Bayern de Múnich. También están presentes, entre otros, el presidente Herbert Hainer, el director general Christoph Dreesen y su compañero de equipo Michael Olise.

Yamal viajó ya el domingo por la noche a Londres en un avión privado después de El Clásico contra el Real Madrid, acompañado de un numeroso séquito de, según se informa, quince personas, entre ellas su novia Inès Garcia. Mbappé también está presente en representación del Real Madrid, que regresa a la gala del Balón de Oro tras un boicot de dos años. La 70.ª edición de la elección se celebra este año en The London Palladium, donde la ceremonia comienza este lunes a las 21.00, hora de los Países Bajos.

El ganador del Balón de Oro lo decide un jurado internacional de periodistas especializados, que valoran a los jugadores, entre otros criterios, por sus actuaciones individuales, los resultados de sus equipos y el juego limpio