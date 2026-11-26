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El capitán del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, se encuentra en el centro de la polémica en Alemania tras las informaciones sobre su repentina separación de su esposa, Anika Bissel. El veterano portero está de baja por una lesión en el pie, pero su vida personal ha pasado a primer plano mientras figuras destacadas del entorno del Bayern empiezan a tomar partido.

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Reacciones en el entorno del Bayern

El veterano portero se recupera de una rotura parcial de un tendón del pie derecho, una lesión sufrida ante el Mainz a principios de este mes que le impedirá jugar durante el resto del año.

La polémica ha llegado al vestuario del Allianz Arena, aunque a través de la actividad en redes sociales de las parejas de los jugadores. Lina Kimmich e Ines-Sarah Laimer, esposas de Joshua Kimmich y Konrad Laimer, respectivamente, han dejado clara públicamente su postura al dar «me gusta» a un vídeo de Instagram de la experta en relaciones Ruth Marquardt.

El vídeo criticaba las circunstancias de la separación, en particular el momento elegido tras el nacimiento de un hijo. Incluso Nina Weiss, expareja de Neuer, dio «me gusta» a la publicación, lo que apunta a un rechazo compartido entre personas cercanas al círculo íntimo del club. Esta muestra pública de apoyo a Anika ha creado un ambiente indudablemente tenso en torno a la conducta personal del capitán del equipo.

Matthaus cuestiona el momento elegido por Neuer

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthaus no se ha mordido la lengua al valorar la situación en su programa "Lothar Takes Off". El excampeón del mundo reconoció que, aunque los asuntos personales pertenecen al ámbito privado, la repercusión pública de la ruptura perjudica la imagen del portero.

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"El momento elegido es especialmente inoportuno. Es una situación lamentable para Manuel, pero cada uno debe gestionarla en privado como considere oportuno. Está claro, sin embargo, que lo ocurrido en las últimas semanas no es bueno para la reputación de Manuel. Él tomó esta decisión, pero creo que no era el mejor momento", explicó Matthaus.

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Matthaus también comentó las reacciones en redes sociales de las esposas de los compañeros de Neuer y señaló que su empatía hacia Anika es comprensible, dada la imagen que proyecta la separación. Apuntó que el apoyo de Lina Kimmich e Ines-Sarah Laimer es una respuesta natural a una situación que «dista mucho de ser favorable» para la madre de los hijos de Neuer.

Aunque el club autorizó oficialmente el viaje de Neuer a Brasil para descansar y recuperarse, la revelación de que su relación con la joven fisioterapeuta podría haber comenzado meses antes del viaje no ha hecho más que avivar la polémica. El portero afronta ahora un difícil regreso a la vida pública una vez completada su recuperación física.

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Anika Neuer rompe su silencio

Mientras que el jugador del Bayern de Múnich no se ha pronunciado sobre el asunto desde que regresó a las instalaciones del club para recibir tratamiento, Anika ha recurrido a las redes sociales para expresar su dolor. Según las informaciones, la jugadora de balonmano compartió y después borró varios vídeos en TikTok con mensajes directos sobre el dolor de una traición.

Una publicación incluía la frase "Engañar a una mujer embarazada es un nivel de maldad completamente distinto", un mensaje que los aficionados no tardaron en capturar y difundir en redes sociales como X. Otro vídeo mostraba a un niño pequeño con un texto que afirmaba que una madre nunca perdonaría a su pareja por elegir a otra persona en lugar de a su propia familia.

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Estas expresiones de dolor han calado entre el público y complican aún más los intentos de Neuer de mantener el asunto en privado. Los usuarios de las redes no han tardado en seguir las publicaciones que ha compartido, que muestran a una mujer profundamente herida por el repentino fin de su matrimonio.