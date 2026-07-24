Nuevo giro: comunicado oficial del TAS sobre el caso entre Marruecos y Senegal

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció la fecha de la audiencia relativa al litigio sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025, con el fin de dirimir la identidad del campeón entre Marruecos y Senegal.

El tribunal confirmó, en un comunicado oficial emitido este viernes, que la sesión para examinar el expediente se celebrará el próximo 8 de octubre en su sede de la ciudad suiza de Lausana, tras el registro del recurso presentado por la Federación Senegalesa el pasado 25 de marzo.

El anuncio del TAS realizado hoy vino a confirmar las informaciones periodísticas que habían señalado con anterioridad que la audiencia del caso tendría lugar en septiembre o en octubre, después de que se propagaran rumores en las redes sociales según los cuales el tribunal se disponía a emitir su fallo durante el mes de julio en curso.

La Federación Senegalesa de Fútbol reclama la anulación de la decisión adoptada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de considerar a la selección de Senegal como retirada de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, así como la ratificación de la victoria de la selección marroquí por 3-0 y su coronación con el título.

Asimismo, la Federación Senegalesa solicita en la demanda presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo que se le reconozca como campeona de la Copa Africana de Naciones 2025.

Sesión a puerta cerrada y decisión posterior

El Tribunal de Arbitraje Deportivo aclaró, en su comunicado, que las partes implicadas no acordaron acelerar los procedimientos del caso, por lo que este seguirá el calendario habitual conforme a las normas procesales del tribunal.

El comunicado añadió que la fecha de la sesión se fijó tras consultar con todas las partes, que tampoco solicitaron que la sesión fuera pública, lo que significa que se celebrará a puerta cerrada.

Tras concluir la audiencia, el tribunal arbitral iniciará sus deliberaciones, y la decisión final se emitirá posteriormente, ya que el tribunal confirmó que en estos momentos no puede fijar una fecha para el anuncio del fallo, y subrayó que la decisión no se emitirá el día de la celebración de la sesión.

El TAS advierte sobre informaciones no oficiales

El Tribunal de Arbitraje Deportivo advirtió sobre la circulación de informaciones inexactas en internet acerca del caso, y recalcó que solo los comunicados emitidos a través de sus canales oficiales son los válidos.

El tribunal afirmó que publicará cualquier anuncio relacionado con este expediente a través de su página web oficial, e instó a los medios de comunicación acreditados a dirigir sus consultas a la oficina de prensa del tribunal.

El TAS había emitido un comunicado a comienzos del mes de julio en curso, en el que desmintió el anuncio de un fallo a favor de Senegal, tras los rumores que se propagaron en plataformas populares en aquel momento.

África aguarda la decisión final

La afición africana aguarda la decisión del tribunal deportivo, que determinará si respalda la decisión de la CAF adoptada el pasado 17 de marzo o si la anula de manera definitiva.

El comité de apelaciones de la CAF había revocado la decisión de primera instancia, tras resolver retirar el título del torneo a la selección senegalesa y otorgárselo administrativamente a la selección marroquí, a raíz de los sucesos que se produjeron en la final.

La decisión se produjo después de que los jugadores de la selección de Senegal abandonaran temporalmente el terreno de juego durante el tiempo añadido, en protesta por la concesión de un penalti a favor de la selección marroquí, antes de que este se ejecutara y se fallara, y de que Senegal marcara posteriormente un gol por medio de Bap Gaye.

Pese a que Marruecos no logró transformar el penalti en gol, la Confederación Africana decidió considerar a la selección marroquí ganadora por 3-0 de forma administrativa, debido a la infracción cometida por la selección senegalesa según la decisión del comité de apelaciones.

La Federación Senegalesa de Fútbol rechazó la decisión de forma tajante, al considerarla «injusta» y calificarla de «robo administrativo», antes de presentar oficialmente un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con el fin de recuperar su derecho al título.

La sesión del TAS será decisiva para determinar el destino del torneo, ya que las cosas se encaminarán hacia uno de dos escenarios: bien la ratificación de la decisión de la Confederación Africana y el mantenimiento de Marruecos como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, bien la anulación de la sanción, el reconocimiento del resultado del terreno de juego y la concesión del título a Senegal.