Nuevo formato Copa del Rey: Cuál es el criterio de desempate en los partidos, prórroga o tanda de penaltis

Las eliminatorias, salvo en semifinales, son a partido único y si los 90 minutos acaban con empata habrá prórroga y penaltis y no partido de desempate

La Copa del Rey 2019-2020 estrena nuevo formato y ahora la disputan 116 de equipos de distintas categorías, integrando y dando más oportunidades a los clubes modestos que nunca antes habían tenido la oportunidad de competir en el torneo.

Para acceder a las semifinales se disputarán cinco rondas eliminatorias partido único: Primera ronda, Segunda Ronda, Dieciseisavos de final, Octavos de final y Cuartos de final. Las semifinales son la única ronda que se disputará en formato de ida y vuelta.

Criterio de desempate: Prórroga y penalti

Lo partidos se disputan siempre en el estadio del equipo de menor categoría y si son de la misma se decide por el propio orden de la aparición de los equipo en el sorteo.

Los goles de visitante no valen doble

Al no haber ya partido de ida y partido de vuelta, si un partido llega al final con empate en el marcador no hay valor doble de los goles de visitante.

Así funciona la prórroga y penaltis

El empate tras los 90 minutos e desharía con una prórroga de otros 30 minutos, 15 por cada una de las partes y sin descanso, y si persiste la igualdad, el ganador se dirimirá en una tanda de penaltis.

¿Qué equipos juegan la Copa?

En la primera ronda eliminatoria, los 38 equipos de Primera y Segunda división se medirán a los clubes de categoría territorial, Tercera división y semifinalistas de la Copa RFEF. Los ocho restantes quedarán emparejados con los clubes de . Por su parte, los clubes que disputen la final de la Supercopa de no empezarán a disputar la hasta la Tercera Ronda.

Estas son las diez eliminatorias entre un club de Primera y los clasificados por la fase previa territorial:

-Intercity vs Athletic

-Melilla CD vs

-Peña Azagresa vs

-El Palmar vs

-Becerril vs

-Comillas CF vs

-Atlético Antoniano vs

-Tolosa vs

-El Álamo vs

-Andorra vs

Estos clubes modestos ingresarán 35.000 euros si logran doblegar a su rival y meterse en la segunda ronda, donde se volverán a cruzar con otro equipo de Primera.

Los otras seis eliminatorias con un Primera División involucrado:

-Bergantiños vs

-CF Lorca vs

-Real Jaén vs

-SD Logroñés vs

-Hospitalet vs

-Lleida vs

Los equipos la Copa RFEF y Tercera que se medirán a un club de Segunda

Gimnástica Segoviana vs

Tudelano vs

-Castellón vs

-Coruxo vs

-Cacereño vs

-Linares Deportivo vs

-Zamora CF vs Sporting

-Socuéllamos vs

-Mensajero vs

-Laredo vs

-Lealtad de Villaviciosa vs

- AD Ceuta vs

-Tarazona vs

- vs Racing

-Portugalete vs UD

-Peña Sport vs Fuenlabrada

-Sestao River vs Lugo

-Illueca vs Deportivo de la Coruña

-Escobedo vs

-Tamaraceite vs

-Badalona vs

-Peña Deportiva vs Ponferradina

Eliminatoria entre equipos de Segunda B

-Cartagena vs Leioa

- vs Las Rozas

- de Tarragona vs Olot

-Melilla vs UCAM Murcia

-UD Logroñés vs Marino de Luanco

-AD Mérida vs La Nucía

-Hércules vs de Huelva

-Pontevedra vs Ibiza

-Llagostera vs Haro Deportivo

-Cornellá vs Orihuela

-San Sebastián de los Reyes vs Córdoba

- vs Racing de Ferrol

-Langreo vs Ebro

-Barakaldo vs Villarrubia

-Amorebieta vs Badajoz

-Unionistas de Salamanca vs Atlético Baleares

-Marbella vs Guijuelo

Exento y pasa automáticamente a la siguiente eliminatoria: Yeclano Deportivo