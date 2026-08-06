Sesenta y siete días después de coronarse campeón de la Liga de Campeones de Europa por segunda vez, el París Saint-Germain disputó su primer partido ayer miércoles ante el Real Mallorca, que descendió a la Segunda División española, y perdió (3-0).

Sin embargo, el París Saint-Germain echó en falta a un buen número de sus internacionales y, pese a ello, el club francés sigue buscando nuevos fichajes para reforzar sus filas antes del inicio de la nueva temporada.

La dupla formada por Lucas Digne y Magnès Akliouche está a las puertas del club parisino, pero su incorporación aún no se ha anunciado oficialmente.

El Saint-Germain también pretende hacerse con el guardameta Zion Suzuki (Parma) y con Mika Godts (Ajax de Ámsterdam) en operaciones complejas, aunque las negociaciones continúan en marcha.

Y puede que no sean los únicos candidatos a incorporarse al París Saint-Germain, ya que el diario inglés "The Sun" reveló que el club parisino pretende fichar a otro jugador francés: Malo Gusto, el lateral derecho del Chelsea.

Gusto, de 23 años, nacido en Décines-Charpieu, se formó en las filas del Olympique de Lyon antes de fichar por el Chelsea en 2023 por 35 millones de euros.

La temporada pasada, Gusto disputó 49 partidos en todas las competiciones con el Chelsea (marcó 3 goles y dio 5 asistencias) y además fue convocado por la selección de Francia para participar en el Mundial 2026.

El Manchester City, que busca un lateral derecho, había incluido el nombre de Gusto en su lista de deseados para el mercado, y el Chelsea no descartó la salida del jugador francés, cuyo valor asciende a 87 millones de euros, aunque esta cantidad se considera elevada pese a su potencial y sus cualidades, por lo que resulta difícil imaginar que el París Saint-Germain ofrezca esa suma.

El diario "The Sun" señaló que el París Saint-Germain estudia la operación de Gusto para determinar si merece esa cantidad, y el periódico inglés sostiene que sus características atraen al París Saint-Germain, y en especial al técnico Luis Enrique, que ha dado el visto bueno a esta opción como alternativa a Achraf Hakimi.

Este asunto no ha sido una prioridad para el París este verano en materia de fichajes, sobre todo tras el buen rendimiento ofrecido por Warren Zaïre-Emery como sustituto del marroquí.

Queda por ver si la operación de Gusto se completará en favor del París; en Francia no se ha confirmado esta posibilidad, pero lo que sí es seguro es que el Chelsea está abierto a venderlo, especialmente tras el traspaso de Marco Palestra a las filas del Chelsea.