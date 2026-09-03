El club saudí Al Ittihad decidió prescindir del café árabe en su forma de anunciar el fichaje del colombiano Richard Ríos, centrocampista del Benfica portugués.

El Al Ittihad anunció, a primera hora de la mañana de este jueves, la contratación de Ríos durante el actual mercado de fichajes de verano, sin revelar los detalles de la operación.

El anuncio se hizo de una manera muy llamativa, ya que el club saudí publicó un vídeo que mostraba a una persona pidiendo un café y eligiendo el grano colombiano, prefiriéndolo al etíope y al costarricense.

Nada más dar un sorbo al café, el vídeo mostró las habilidades de Ríos con su anterior club, el Benfica, y con la selección de su país, en alusión a su nacionalidad, sobre todo porque el grano colombiano es conocido por su gran calidad.

El Al Ittihad rompió con la costumbre habitual a la hora de anunciar sus nuevos fichajes, en los que solía utilizar el café árabe, al ser la bebida oficial de la hospitalidad en el Reino de Arabia Saudí.

Según revelaron informes de prensa anteriores, Richard Ríos se incorporará al Al Ittihad en calidad de cedido por una temporada, sin cláusula que permita la opción de compra, a cambio de entre 3 y 4 millones de euros, y con el club haciéndose cargo de la totalidad de su salario.

Ríos será el cuarto centrocampista que incorpora "El Decano" en el actual mercado estival, después de los saudíes Rakan Kaabi, procedente del Al Feiha, y Mokhtar Ali, del Al Ettifaq, así como del senegalés Dion Lopy, del Almería español.

El jugador de 26 años abandona el conjunto portugués tras una única temporada en sus filas, después de haber llegado durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Palmeiras brasileño a cambio de 16 millones de euros.

Durante ese periodo, Richard Ríos disputó con el Benfica 51 partidos en las distintas competiciones, en los que logró marcar 8 goles y repartir 6 asistencias.

Se espera que en las próximas horas se revele la situación de Ríos de cara a su participación en el esperado clásico ante el Al Nassr, este sábado, en la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.