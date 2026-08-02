El fútbol mundial ha vivido una escalada sin precedentes entre la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Federación Internacional (FIFA), después de que la disputa sobre el proyecto de venta de participaciones en los torneos de la Copa del Mundo pasara de los pasillos de las reuniones a la amenaza de emprender acciones legales.

La UEFA no se limitó a rechazar el proyecto, sino que dirigió advertencias oficiales al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a varias personalidades vinculadas a la iniciativa, exigiendo la conservación de todos los documentos y materiales relacionados con vistas a posibles movimientos legales.

El diario "Telegraph" reveló que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol envió una carta oficial al presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, en la que le amenazaba con emprender acciones legales por el polémico proyecto de venta de participaciones en la Copa del Mundo y otros torneos de la FIFA a inversores del sector privado.

La carta no se limitó a Infantino, sino que incluyó también a Joshua Kushner, Greg Maffei, el banco "JP Morgan" y la empresa "Open Economics", subrayando que la UEFA está estudiando "seriamente" recurrir a la vía judicial, al arbitraje o presentar quejas regulatorias a raíz del proyecto "FIFA Forward Enterprise" (FIFA Forward Enterprise - FFE).

Infantino había decidido, el pasado sábado, dar marcha atrás en su plan de vender participaciones en los torneos de la FIFA, tras una ola de rechazo sin precedentes por parte de las confederaciones continentales y las federaciones nacionales, especialmente después de que se revelara la participación en el proyecto de figuras próximas al presidente estadounidense Donald Trump.

La UEFA lideró la campaña de oposición, ya que anunció, el pasado jueves, que sus 55 federaciones miembro boicotearían la Copa del Mundo si la FIFA seguía adelante con la ejecución del proyecto, además de aclarar posteriormente que trabajaría para poner fin al mandato de Infantino al frente de la Federación Internacional.

Carta oficial y advertencia sobre la destrucción de pruebas

Según la carta, a la que tuvo acceso el diario "Telegraph", la UEFA notificó oficialmente al presidente de la FIFA que está estudiando emprender acciones legales, recurrir al arbitraje o presentar quejas regulatorias en relación con el proyecto "FIFA Forward Enterprise" y todo lo vinculado a él.

La Unión Europea insistió en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para identificar todos los documentos y datos electrónicos relacionados con el proyecto, conservarlos y no eliminarlos ni destruirlos, subrayando que esta obligación está por encima de cualquier política interna de la FIFA sobre la conservación o eliminación de documentos.

La UEFA afirmó que el proyecto fue objeto de una amplia condena por parte de las confederaciones continentales, los miembros de la FIFA y varios actores del fútbol, considerando que contradice de forma sustancial los principios de la buena gobernanza y la gestión del juego.

La carta incluyó una lista de las personas que se cree que poseen materiales y documentos relacionados con el proyecto, y la UEFA exigió a la FIFA que garantizara que conservaran todos los documentos y datos que estuvieran en su poder o bajo su control.

La lista incluyó: "Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol - Arsène Wenger, jefe del departamento de desarrollo del fútbol mundial en la FIFA - Mattias Grafström, secretario general de la FIFA - Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones".

La inclusión de Lamour en la lista se produce tras las declaraciones en las que aseguró, el pasado viernes, que él y varios responsables de la FIFA "fueron engañados" en lo relativo al proyecto.

Advertencias sobre sanciones en caso de destrucción de documentos

La UEFA advirtió en su carta de que cualquier eliminación, destrucción, modificación, ocultación o pérdida de los materiales relacionados con el proyecto tras la recepción de la notificación podría considerarse destrucción de pruebas, lo que podría dar lugar a una reclamación de indemnizaciones y a acciones legales adicionales.

También aclaró que se reserva el derecho de reclamar sanciones legales, imponer conclusiones desfavorables contra las partes infractoras, además de hacer recaer sobre los responsables de cualquier destrucción de documentos todos los costes legales derivados de ello.

La Unión Europea exigió a la FIFA confirmar la recepción de la notificación en un plazo de cinco días hábiles, presentando confirmaciones por escrito de que la carta ha sido recibida y comprendida, adoptando las medidas necesarias para conservar todos los materiales relacionados, designando a la persona responsable de dar seguimiento a la aplicación de esas instrucciones, además de revelar cualquier documento que ya haya sido eliminado o destruido, en caso de que existiera.

¿Quiénes son los participantes en el proyecto?

La FIFA había anunciado, el pasado martes, los detalles del proyecto "FIFA Forward Enterprise" y revelado las entidades y personalidades participantes en él.

La lista incluyó a Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, ya que se esperaba que su fondo "Thrive Eternal" liderara el grupo de inversores propuesto para el proyecto.

La lista también incluyó a Greg Maffei, uno de los donantes de la campaña de Trump y director ejecutivo de la empresa "Pann Ventures", quien anteriormente ocupó el cargo de presidente y director ejecutivo de la empresa "Liberty Media" durante su periodo de adquisición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

La FIFA anunció asimismo la participación del banco "JP Morgan" y de la empresa "Open Economics" en la labor de búsqueda de posibles inversores para el proyecto.

Por su parte, el diario "Telegraph" contactó con la Federación Internacional de Fútbol para obtener un comentario oficial sobre estos acontecimientos, sin que se haya producido respuesta hasta el momento.