Nuevo escándalo en la concentración de los «Leones de la Teranga»: Mendy paga la negligencia de la Federación Senegalesa

Desde la eliminación de Senegal ante Bélgica en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, el fútbol senegalés ha sufrido fuertes sacudidas.

Desde entonces se han sumado acusaciones de acoso sexual, la destitución del seleccionador Babi Thiaw, injerencia en la federación y sospechas sobre el médico del equipo, presunto ginecólogo, en una lista de escándalos que no acaba.

Este miércoles se destapó un nuevo escándalo que involucra al portero Édouard Mendy, del Al-Ahli saudí.

Según Foot Mercato, que cita a Sport News Africa, se destapa un nuevo episodio que evidencia las dificultades que sufrieron los jugadores senegaleses en el torneo.

El sitio web confirmó que ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni ningún miembro de la delegación contaban con seguro durante el Mundial, pues la Federación Senegalesa de Fútbol no proporcionó cobertura alguna.

Edward Mendy lo sufrió en carne propia tras lesionarse la rodilla durante el segundo partido de la fase de grupos contra Noruega.

El portero, que debió hacerse una resonancia magnética para evaluar la lesión, tuvo que pagar de su bolsillo una factura muy elevada en Estados Unidos. Es otro ejemplo del caos que rodeó la participación de Senegal en el Mundial.