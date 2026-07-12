El exárbitro inglés Mark Clattenburg asegura que una nueva toma del incidente de la «cámara araña» en el Inglaterra-Noruega puede provocar un escándalo que ensombrezca el Mundial.

En un artículo en el «Daily Mail», el exárbitro analizó el gol de Bellingham, el primero del partido, que los noruegos protestaron al creer que el balón golpeó el cable de la cámara «araña».

Inglaterra empató 1-1 (ganó 2-1) en cuartos del Mundial 2026 y los aficionados celebraron el gol de Bellingham.

Sin embargo, el portero noruego Orjan Niland protestó ante el árbitro francés Clément Turpin. Inmediatamente sonó el pitido que marcaba el final de la primera parte.

El banquillo noruego protestó airadamente ante el cuarto árbitro, Alejandro Hernández, porque el seleccionador Stale Solbakken no estaba nada satisfecho.

Como analista de reglas en Fox, pudimos revisar el incidente. Vimos el vídeo que ya circula en redes: el balón cae de repente del aire. Casi nadie conoce las reglas.

Me hizo pensar en el famoso “balón de playa” de Sunderland-Liverpool: ¿intervención externa? Me pregunté si, esta vez, el balón había golpeado algo, como los cables de la Spidercam que cuelgan sobre el campo.

Su trayectoria no fue normal al caer a los pies de Elliot Anderson.

Desde allí, Anderson avanzó y cedió el balón a Anthony Gordon, quien se lo pasó a Bellingham para que marcara el empate. Si el balón golpeó un cable, ese detalle habría sido decisivo y, de probarse, el gol se habría anulado.

El comunicado de la FIFA y la credibilidad de la federación internacional

La FIFA respondió con un comunicado: los sensores del balón no registraron impacto alguno, pues están diseñados para detectar hasta el más leve roce.

Sin embargo, muchos dudan de la FIFA y desconfían del fútbol actual.

En mi opinión, algo pasó, pero la tecnología no lo confirma.

Me da pena el árbitro del VAR, el francés Jérôme Brissard: ¿podía prever que debía revisar algo así? ¿Tenía el ángulo correcto? ¿Vio los datos de los sensores que se mostraban en pantalla? ¿Se le ocurrió consultarlos? ¿Un “medidor de toques” en el fútbol?

Todo terminó rápido con la reanudación del partido y no tuvimos tiempo de analizarlo hasta después.

En Noruega quizá digan que Dick Turpin llevaba máscara; en Inglaterra, tal vez agradezcan que Clement Turpin pitara el partido y no hallara nada raro.

El equipo de Bellingham recibió un trato justo en líneas generales, aunque se quejaron de que el penalti señalado a Djed Spence debió mantenerse y no anularse. Personalmente, no estoy de acuerdo: Spence se pasó de la línea y lo estaba buscando. Acepté esa corrección del VAR.

Haaland y la suerte de Inglaterra

Inglaterra tuvo suerte: Haaland puso las dos manos sobre Anderson en el córner del que Noruega marcó. El balón no estaba en juego, así que el árbitro, tras revisar la jugada, ordenó repetir el saque y anuló el gol. Entiendo que Noruega crea que las decisiones clave no le favorecieron en este partido de cuartos.

Inglaterra respiró aliviada, aunque Tuchel no quedó del todo satisfecho.