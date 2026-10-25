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Nuevo director de fútbol del Milan, Ambrosini: «Vista la estructura del club y su forma de trabajar, no esperaba que se decantaran por un perfil italiano»

Serie A
AC Milán

Ambrosini, desde los estudios de DAZN, comenta la búsqueda de un nuevo responsable del fútbol del Milan

«En un club como el Milan, no se daba por hecho que la elección recayera en un italiano. Dada la estructura del club y su forma de trabajar, no esperaba que optaran por un perfil italiano. Creo que Amorim necesita estar

cerca

de alguien. No conozco las dinámicas internas, pero tengo la sensación de que siempre es él quien habla en cualquier tipo de situación. Si tuviera a alguien con quien hablar en un momento delicado, también se quitaría un poco de peso psicológico de encima. Luego, desde el punto de vista técnico, sea italiano o no, debe ser un perfil que se lleve bien con el entrenador». Así comenta Massimo Ambrosini la búsqueda de un nuevo directivo por parte del Milan, con el alemán Krosche como favorito.

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