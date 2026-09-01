El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado sorprendido después de que el conjunto catalán cerrara el fichaje del delantero del Arsenal Gabriel Jesus por apenas 10 millones de euros. El brasileño es la sexta incorporación del Barça este verano y refuerza una delantera ya de por sí impresionante tras el arranque perfecto en la nueva temporada de LaLiga.

«Me sorprendió un poco que tuviéramos la oportunidad de ficharlo», dijo Flick, según ESPN, después de la victoria por 5-2 de su equipo ante el Rayo Vallecano. «Lo valoro mucho, me gusta su forma de jugar; encaja con nuestro estilo. Creo que puede ayudarnos mucho en los partidos».

Jesus, que ya estuvo presente el lunes por la noche en el Camp Nou durante el duelo, se incorpora ahora a la plantilla como alternativa o incluso como complemento del verdadero candidato deseado, Julián Álvarez. Las negociaciones por el argentino de 26 años siguen siendo complicadas, ya que el Atlético de Madrid no ha mostrado hasta ahora ninguna disposición a traspasar a su mejor delantero a un rival directo.

¿Cuánto tiempo le quedaba de contrato a Gabriel Jesus en el Arsenal?

El movimiento del club español llega en un momento favorable para ambas partes. En los Gunners, Jesus fue perdiendo peso en los últimos meses. Como su contrato en Londres expira el próximo año, el club de la Premier League se mostró abierto a una operación en la fase final del mercado de fichajes para evitar una salida gratis.

El mayor factor de riesgo de la operación es el estado físico del atacante. El brasileño, normalmente muy activo en el juego, se vio frenado una y otra vez por repetidas lesiones en sus últimas temporadas en el Arsenal. En Barcelona, el veterano busca ahora recuperar su antigua estabilidad y elevar de inmediato la competencia en ataque.