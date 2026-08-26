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Nuevo cuarteto: Mourinho revoluciona la alineación del Real Madrid para la batalla del Bernabéu ante la Real Sociedad

Real Madrid
Primera División
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Sociedad
España

bajo el liderazgo de Valverde

El Real Madrid anunció el once titular para enfrentarse a la Real Sociedad en el partido aplazado de la primera jornada de la liga española "LaLiga", en el estadio Santiago Bernabéu, feudo del conjunto blanco.

El Real Madrid llega al encuentro bajo la dirección del entrenador José Mourinho con la moral alta tras su difícil victoria ante el Espanyol por 2-1 en el estreno de su andadura, mientras que la Real Sociedad busca enderezar el rumbo después de su derrota inaugural frente al Real Betis.

El once del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Courtois. 

Defensa: Dumfries - Konaté - Huijsen - Carreras.

Centro del campo: Bernardo Silva - Valverde - Arda Güler - Bellingham.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
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RSO

Ataque: Vinícius - Mbappé.

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Suplentes: Lunin - Mestre - Camavinga - Trent - Cucurella - Espí - Brahim - Rüdiger - Yan Diomandé - Sisteró - Mario Rivas - Alexis Seriña.

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