En principio, desde hace tiempo apenas quedan dudas de que Kane prolongará su contrato, vigente hasta 2027. «El hermano y el padre de Harry están negociando ahora mismo con Jan-Christian Dreesen. Soy optimista y creo que encontrarán una buena solución», explicó el miembro del consejo de supervisión del FCB a la Abendzeitung.

La única incógnita sigue siendo la duración del contrato. Aunque Kane ya tiene 33 años, se le abre la puerta a una ampliación de más de un año. «Antes habría dicho: con jugadores de más de 30 años, por norma general solo se deberían hacer contratos de un año. Pero hay excepciones, cuando estás convencido de un jugador. Y ese es el caso de Harry», dijo Rummenigge, que subrayó: «No hay que olvidar que en tres años solo estuvo lesionado una vez. Yo mismo lo recuerdo: cuando ya tenía el 3 por delante, ya arrastraba bastantes problemas musculares».

Por ejemplo, en el pasado reciente también leyendas del club como Arjen Robben o Franck Ribery recibieron únicamente contratos de un año en el tramo final de sus carreras. Pero en el caso de Kane, la situación es distinta por sus pocas lesiones: en realidad fueron cuatro pequeñas bajas obligadas desde su llegada en el verano de 2023. En consecuencia, hasta el final tampoco estuvo sobre la mesa que el capitán de la selección inglesa pudiera renovar solo por un año.

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Nuevo contrato para Harry Kane: ¿qué queda aún por negociar?

Aun así, al parecer todavía faltan flecos en la configuración exacta del acuerdo. Mientras que los muniqueses aparentemente solo quieren ampliar el contrato por dos años más, hasta 2029, Kane preferiría incluir la opción de una temporada adicional hasta 2030. Hace pocos días, el goleador ya había insinuado un acuerdo inminente.

«Estamos manteniendo buenas conversaciones y estamos bastante cerca», dijo Kane al diario inglés Independent, antes de añadir: «Todavía hay algunas cosas que tenemos que resolver. Creo que no tardará demasiado en haber noticias». Kane se siente «muy a gusto en el equipo, con el entrenador y en el entorno».

Desde su fichaje por 95 millones de euros, procedente del Tottenham Hotspur y rumbo al FCB, Kane firma un impresionante balance de 101 goles en 98 partidos de Bundesliga. En la Champions League, Kane marcó 34 veces para los muniqueses en 39 duelos. Además, este año figura entre los favoritos al Balón de Oro, después de haberse asegurado la Bota de Oro con un total de 73 goles con el Bayern e Inglaterra.