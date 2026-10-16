Así lo informa el diario deportivo español AS. Según su información, las conversaciones para prolongar su vínculo comenzaron al final de la pasada temporada y ahora han llegado a buen puerto. El contrato original de Bellingham en la capital española, en cualquier caso, seguía vigente hasta 2029.









La renovación también iría acompañada de una subida salarial que reconoce el rendimiento del internacional inglés con la camiseta del Real Madrid. Tras una primera temporada sensacional en el Real, Bellingham atravesó dificultades en su segundo año en Madrid, también debido a problemas físicos. Sin embargo, ya los ha superado tras su operación de hombro y ha vuelto a brillar tanto en el Santiago Bernabéu como con Inglaterra.

Según el diario, los responsables del Real creen que Bellingham puede asumir el liderazgo del equipo. Desde las salidas de Luka Modric, Toni Kroos y Dani Carvajal, ningún jugador se ha erigido en el nuevo líder. Bellingham, sin embargo, asume responsabilidades dentro y fuera del campo y siempre lo da todo sobre el césped, algo que valoran tanto los aficionados como el entrenador y la directiva del club.

Jude Bellingham tiene un papel diferente con Jose Mourinho

Al Real también le habría impresionado que Bellingham aplazara la operación hasta las vacaciones de verano para poder seguir ayudando al equipo en el tramo final de la temporada. Aunque el Real también se quedó sin títulos en la temporada 2025/26, el club valoró positivamente ese gesto del inglés.

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 SEV Ver

En la presente temporada, Bellingham suma ya tres goles y tres asistencias en Liga a las órdenes del nuevo entrenador, Jose Mourinho. El portugués sitúa al jugador de 23 años en un papel más libre por detrás del delantero Kylian Mbappe, algo que claramente le beneficia.