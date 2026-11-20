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Vinícius Júnior se dispone a volver a jugar con el Real Madrid en LaLiga tras 42 días de ausencia por sanción. El brasileño estará disponible hoy ante el Celta de Vigo, a la espera de que el entrenador decida si lo pone de titular o lo deja en el banquillo.

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Según el diario español AS, la ausencia de Vinícius se debió a la sanción por tirarle del pelo a Nathan Saliba durante el partido ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu el pasado 10 de octubre, que le costó dos partidos de suspensión, a los que se sumó un castigo adicional idéntico por su reacción posterior al incidente.

El acta del partido señalaba que el jugador mostró «una actitud agresiva, y sus compañeros tuvieron que sujetarlo», con lo que la sanción total ascendió a cuatro partidos de LaLiga, que concluye con su regreso a la convocatoria para el duelo ante el Celta de Vigo.

Lo que es seguro es que Vinícius tendrá minutos, mientras que la decisión de alinearlo o no como titular queda en manos del entrenador. Durante el periodo de ausencia, que se prolongó cerca de un mes y medio, el jugador solo pudo competir en la Liga de Campeones.

El astro brasileño disputó tres partidos en el torneo continental: ante la Roma, donde jugó 59 minutos apenas cuatro días después de su expulsión; después ante el Leipzig, durante 70 minutos, y, por último, contra el Atenas, durante 81 minutos.

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En esos encuentros, Vinícius no logró marcar ni dar ninguna asistencia y siguió ofreciendo un rendimiento discreto, en la línea de sus últimas actuaciones, lo que avivó el debate sobre si merece conservar su puesto en el once titular.

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Un parón que devolvió la chispa

Por otro lado, el parón internacional podría suponer un punto de inflexión en la trayectoria de Vinícius en este momento, aunque solo el tiempo dirá hasta qué punto influirá en su nivel.

El jugador reconoció que no ofreció el nivel que se esperaba de él tras el Mundial y aseguró que no se había comprometido lo suficiente con los entrenamientos: «Entrené menos».

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Durante el parón internacional, el astro brasileño recuperó el olfato goleador, con dos tantos ante Japón y otros tres frente a Singapur.

Aun así, persisten las dudas sobre la entidad de los rivales y el nivel competitivo de esos partidos, por lo que la verdadera prueba para Vinícius será sobre el césped con la camiseta del Real Madrid.

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El jugador espera recuperar su brillo en el Santiago Bernabéu, ya que no marca con el conjunto blanco desde el pasado 26 de agosto, cuando perforó la portería de la Real Sociedad, por lo que está cerca de cumplir tres meses sin goles.

Además, la última asistencia de Vinícius con la camiseta del Real Madrid se remonta al pasado 12 de septiembre, en el partido ante el Rayo Vallecano, lo que le brinda la oportunidad de pasar página y recuperar su peso en ataque.

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El jugador se mostró muy animado en el entrenamiento del equipo de esta mañana, en el que se le vio especialmente contento, una imagen que refleja su alivio tras cumplir la sanción y sus ganas de aprovechar la oportunidad para volver a demostrar su valía.

A la espera del regreso de Mendy

Por otra parte, no hubo novedades en la convocatoria del Real Madrid, ya que Ferland Mendy sigue sin estar disponible pese a continuar entrenándose con el grupo, dado que el cuerpo técnico no quiere precipitar su vuelta a la competición.

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El equipo no siente la necesidad de acelerar los plazos con el jugador, sobre todo porque dispone de numerosas alternativas, por lo que Mendy es el único ausente entre los futbolistas que participaron en el entrenamiento de esta mañana, salvo los lesionados de larga duración, Asencio y Rodrygo Goes.

El entrenamiento dejó un episodio llamativo, después de que Mourinho mostrara su enfado con los miembros de su cuerpo técnico porque el siguiente ejercicio no estaba preparado a tiempo.

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La sesión supone un nuevo punto de partida para Vinícius, que se dispone a regresar a LaLiga tras 42 días de ausencia, con el objetivo de recuperar su sitio y su influencia en el conjunto blanco.

Esta es la convocatoria completa del Real Madrid para el partido ante el Celta de Vigo:

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

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Defensas: Denzel Dumfries, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Carreras.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch.

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Delanteros: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Diomande, Brahim Díaz, Endrick, Espí.