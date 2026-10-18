¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Noa Lang NapoliGetty Images
Traducido por

Nuevo caso Lang: interrumpe el calentamiento en Venecia

Nuevo caso Noa Lang. Según ha revelado DAZN, el neerlandés no se habría tomado bien no haber entrado en el campo en Venecia y la decisión de Allegri de dar entrada en su lugar a Alisson Santos. Esa decisión habría llevado al exjugador del Galatasaray a interrumpir el calentamiento, tras lo cual Anguissa le llamó la atención.

Queda por ver qué consecuencias tendrá para Lang, reincidente después de haber sido excluido de la convocatoria para el Arsenal a principios de septiembre por un comportamiento inapropiado hacia Antonio Vergara. Una señal más de que el vestuario del Napoli está en ebullición.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google