Nuevo candidato para suceder a Jaissle en el Al-Ahli saudí

El alemán Uli Werner, exdirector técnico del Leipzig, ha entrado en el círculo de candidatos para asumir la dirección técnica del Al-Ahli saudí, en sustitución de su compatriota Matthias Jaissle, quien abandonó recientemente su cargo.

Según el periodista italiano Gianluigi Longari, la directiva del Al-Ahli ya ha comenzado los contactos con Uli Werner, en el marco de sus movimientos para resolver el asunto del nuevo director técnico antes del inicio de las competiciones de la temporada.

El informe señaló que el comité ejecutivo del Al-Ahli obtuvo una aprobación preliminar del entrenador alemán para dirigir al equipo, a la espera de completar las negociaciones relativas a los aspectos contractuales y cerrar el acuerdo definitivo entre ambas partes.

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La directiva del club aspira a cerrar el asunto del entrenador lo antes posible, para que el nuevo director técnico pueda dirigir los últimos preparativos del equipo, especialmente con la proximidad del inicio de la temporada, en la que el Al-Ahli participa en más de un torneo local y continental.

El movimiento hacia Uli Werner llega tras el estudio de varios nombres durante los últimos días, ya que la directiva del Al-Ahli busca un entrenador que posea una personalidad fuerte, capaz de dar continuidad al proyecto deportivo del equipo y de mantener sus aspiraciones de competir por todos los títulos durante la nueva temporada.