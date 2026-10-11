Vinicius Junior fue el gran protagonista del partido entre Real Madrid y Villarreal, especialmente durante las horas posteriores al encuentro.

La expulsión de Vinicius obligó al Madrid a terminar el partido con diez jugadores y provocó además la anulación del gol que él mismo había marcado, algo que tuvo consecuencias en los minutos finales del duelo y estuvo a punto de poner en peligro la victoria del conjunto blanco.

Numerosos periodistas se refirieron a este episodio, sobre todo porque se trató de un error de Vinicius en el que no debería haber caído.

El astro brasileño tiene experiencia suficiente para evitar este tipo de fallos que perjudican al equipo. Así lo aseguró el periodista Rubén Cañizares al hablar de la jugada que se vivió en el partido entre Real Madrid y Villarreal.

La red Defensa Central publicó las declaraciones de Cañizares, realizadas en el programa "Tiempo de Juego", que emite la cadena Cope.

Rubén Cañizares dijo: "Vinicius no se sabe el reglamento, ha estropeado una gran jugada que terminó en gol".

Y añadió: "Su comportamiento es estúpido. Tenía que ser más inteligente, porque el partido se habría quedado solucionado en esa jugada".

Se puede discutir si un leve tirón de pelo, sin que llegue a desequilibrar al rival, es suficiente para expulsar a un jugador.

Pero, según el reglamento, esa acción conlleva tarjeta roja, y después queda que los árbitros apliquen la norma de forma correcta y justa. Vinicius debería haberlo sabido para que esta situación no se repita.

El asunto adquiere una relevancia especial porque el periodista Cañizares insistió en que "Vinicius es más rápido que Saliba y le estaba ganando la posición".

Por eso, no existe ninguna justificación para arruinar una gran jugada que acabó en gol por una acción de la que se podía prescindir por completo. El gol no subió al marcador y el Real Madrid se vio obligado a sufrir en los minutos finales del encuentro.