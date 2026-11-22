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El enfrentamiento entre el periodista José María García y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha vivido un nuevo capítulo de tensión.

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Según informa el diario Sport, José María, antiguo presentador del programa Supergarcía, ha vuelto a cargar contra el presidente del Real Madrid, esta vez durante su aparición en el programa Malas Lenguas Noche, en la televisión pública española.

Durante la conversación salió a relucir el nombre de José María Aznar, expresidente del Gobierno español por el Partido Popular, y después se mencionó al presidente del Real Madrid, momento en el que García comentó: «Pérez es una persona inaceptable por sus actos y por lo que está haciendo en el Real Madrid».

Para el periodista, Florentino Pérez es «otro dictador en potencia» desde su posición privilegiada en el estadio Santiago Bernabéu, un calificativo que ya había empleado antes con el antiguo dirigente.

Sus palabras llegaron en el contexto de su valoración de varias figuras destacadas de la política española, como Isabel Díaz Ayuso, Juan Carlos I, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

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El origen del conflicto entre García y Florentino

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La enemistad de José María García con Florentino Pérez se remonta a hace más de 20 años, concretamente a 2002, cuando el presidente del Real Madrid llevó a cabo la recalificación de los terrenos de la zona de Valdebebas para construir la ciudad deportiva del club.

García declaró entonces: «Lo que ha hecho Florentino Pérez en Madrid es un delito urbanístico, una operación propia de mafias».

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El periodista no dudó en cuestionar aquella operación, lo que le valió una demanda del presidente del Real Madrid por vulneración de su derecho al honor y a la reputación.

En 2007, García aseguró que el empresario había tenido un papel en la decisión de la televisión pública española de impedir la emisión de la entrevista que el periodista había grabado con Jesús Quintero.

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En 2011, lo calificó como el presidente más corrupto del fútbol español y aseguró que no le importaban en absoluto las demandas que pudiera presentar contra él.

En 2015, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia dictada por unas declaraciones de García contra el presidente del Real Madrid, pero solo un año después volvió a la carga y lo describió como una persona peligrosa para la sociedad.

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Entre 2017 y 2018, volvió a acusarlo de ejercer su influencia sobre los medios de comunicación y criticó su forma de actuar en el fichaje de Julen Lopetegui, justo antes del Mundial, cuando el técnico vasco dirigía a la selección española, lo que dejó a la Federación Española de Fútbol sin capacidad de reacción.

Por su parte, el presidente del Real Madrid presumió recientemente de su capacidad para resistir frente a los periodistas con unas declaraciones en las que afirmó: «Los intelectuales del régimen no van a poder hacerme daño. José María García no pudo conmigo y ninguno de estos lo conseguirá. Si hago mal mi trabajo, que me echen, pero no estos, sino los socios».

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Sus palabras se produjeron durante la polémica rueda de prensa que ofreció el pasado mes de mayo.

Además, en todas las ocasiones en las que García ha atacado al presidente del Real Madrid a lo largo de las dos últimas décadas, Florentino le ha respondido de una forma mucho menos estridente.

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En lo relativo al caso de los terrenos, Pérez respondió con la mencionada demanda, aunque se defendió públicamente en 2007, cuando aseguró que las acusaciones eran una mentira absoluta y anunció su intención de presentar una nueva demanda.

En los mensajes revelados por El Confidencial en 2017 entre el presidente del Real Madrid y el empresario Alejandro de Pedro, vinculado al caso Púnica, una gran operación judicial que se saldó con decenas de detenidos, Florentino calificó al periodista de «imbécil».

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Aun así, durante todos estos años Pérez ha preferido mantenerse en gran medida en silencio y ceder la iniciativa al locutor, que ha sido quien ha seguido atacando.