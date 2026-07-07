Nuevo ataque contra Mbappé en una tensa rueda de prensa: «No me subestimes, «descarado»»

La senadora paraguaya Celeste Amarilla desató una crisis diplomática entre Paraguay y Francia al lanzar insultos racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé. Este martes, en rueda de prensa, rechazó disculparse y culpó a la FIFA del conflicto. y advirtió al delantero del Real Madrid: «No me subestimes, Mbappé».

En una rueda de prensa convocada para tratar el tema, Amarilla insistió: «Este salvaje ni siquiera sabe escribir. En lugar de leche materna, tomó coco, y el ser más culto que conoció fue un chimpancé. Deberías haberle hecho un gesto con el dedo corazón, Orlando Gil. Yo lo hago en el Senado y no pasa nada. Es un camerunés colonizado, que finge ser francés, un quejica, un nuevo rico, un arrogante y un feo».

Y añadió en unas declaraciones que causaron gran conmoción: «Estuvo nervioso y aterrorizado todo el partido, como su equipo. No marcaron ni un gol; ganaron por casualidad… Lo único que muchos le reprochamos es no haberle dado una bofetada al final. Pero yo no soy aficionada al fútbol».

Kylian Mbappé respondió: «Señora Celeste Amarela, usted es una mujer despreciable, no se merece su cargo. Usted no representa a Paraguay, un país que ha mostrado pasión y honor en todo el torneo. Por su imprudencia y racismo, el mundo ya olvidó la trayectoria y el esfuerzo históricos de sus jugadores en este Mundial, permitiendo que una mujer incompetente manche la reputación de su país».

Mbappé añadió en un duro comunicado: «Nunca permitiré que personas como ella difundan su odio y su racismo por todo el mundo», en un momento en que este asunto está provocando un pequeño conflicto geopolítico entre los Gobiernos francés y paraguayo.

Este martes por la tarde, Amarela convocó una rueda de prensa. Lejos de disculparse, insinuó una conspiración de la FIFA y afirmó que el asunto era solo entre ella y Mbappé.

Amarela declaró: «Como dije ayer, esto es entre Mbappé y yo; no he hablado de Francia. Hablo a título personal; no represento a nadie, ni a mi partido. Tengo derecho a expresar mi opinión, aunque sea senadora; ante todo, soy una ciudadana. Tengo derecho a decir lo que quiera, a animar al equipo que quiera y a expresar mi opinión. Es un derecho que nos asiste a todos».

Se preguntó con reproche: «¿Cómo se difundieron tanto mis declaraciones? ¿A qué viene tanto revuelo? ¿Por qué llamó Macron al presidente de Paraguay para pedirle silencio?», en alusión a la intervención del presidente francés Emmanuel Macron.

Amárila subrayó que «no se trata de Mbappé; la gente no te defiende a ti, sino a la FIFA, que es una fuerza fascista. Hay un círculo vicioso entre el poder político mundial y la FIFA», acusando a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de interferir en asuntos políticos.

Le respondí a Mbappé y casi se desata una guerra. Así es la FIFA: una autoridad que supera la soberanía nacional. Mbappé y yo somos solo peones en este juego, que ya no es de fútbol sino de política. Trump hace lo que quiere. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué Santiago Peña (presidente de Paraguay) no puede hacerlo?».

Ningún dirigente ha defendido a nuestros jugadores; fue Infantino quien llamó a Macron para que este llamara al presidente y me pidiera callar. Quieren que repita lo que Mbappé les dijo en la cancha. Yo lo haré cuando quiera y como quiera. Mbappé no me ha pedido disculpas, así que no tengo motivo para hacerlo. Ya dije lo que tenía que decir».

Después se retractó y admitió: «Lo que escribí fue racista, por eso lo borré. Pido perdón, estoy en un proceso de cambio. Vengo de una sociedad donde todo era distinto. En Europa hacen lo que quieren, y en Francia también».

Sin embargo, pronto volvió a su tono desafiante, afirmando: «Pero le digo a la Federación Francesa de Fútbol que pueden contratar a un abogado si quieren, pero no tienen derecho a presentar una denuncia contra mí. No los he mencionado por su nombre; si quieren presentar una denuncia, que lo hagan. Nuestro Gobierno ha actuado de forma vergonzosa; Macron se puso en contacto con ellos y ellos se comunicaron directamente conmigo. Estos son mis comentarios; yo no formo parte del Gobierno, sino de la oposición».

Amárila reincidió en sus críticas al delantero del Real Madrid: «Cuando Mbappé, ese descarado, les grita a nuestros jugadores, nadie le defiende. Cuando un francés dice que los paraguayos son asquerosos, nadie protesta. ¿No debería yo decir algo? Nadie protesta. Luego digo que comen coco y, de repente, se convierte en un escándalo».

Y añadió en tono exaltado: «Los paraguayos, los africanos y los sudamericanos somos iguales; sufrimos discriminación; para ellos somos negros (enanos negros). La FIFA está detrás de todo esto. Quieren entrometerse en la política. Solo Mbappé puede quejarse de mí. Francia puede hacer lo que quiera. Ya sufrí discriminación en Europa».

Luego añadió: «Yo me retracté, pero Mbappé también debe hacerlo. No te metas en los asuntos de los paraguayos; aquí fuimos nosotros quienes encarcelamos a Ronaldinho», en alusión al famoso incidente.

Cerró la rueda de prensa con una advertencia: «No me subestimes, Mbappé».