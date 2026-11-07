Diversos informes de prensa han revelado la fecha de regreso de los partidos de la Liga Roshn saudí, después de que se detuvieran durante el último periodo a raíz del aplazamiento de la Copa Asiática 2027.

La Liga Roshn había decidido aplazar los partidos de la decimotercera jornada, que iba a disputarse entre los días 5 y 7 de noviembre de este año, por tiempo indefinido, para dar a los clubes algo de descanso tras el aplazamiento del torneo asiático.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que la Liga Roshn ha elaborado un borrador con las nuevas fechas de los partidos de la competición durante lo que resta de temporada.

El borrador contemplaba la disputa de los partidos de la decimotercera jornada, aplazados anteriormente, entre los días 26 y 28 de noviembre de este año.

Esto significa que el regreso de la Liga saudí se retrasará una semana completa tras el final del parón internacional, ya que la decimocuarta jornada iba a jugarse entre los días 19 y 21 de noviembre, antes de que se trasladara a los días 3 y 5 de diciembre próximo.

Después de eso, los partidos de la decimoquinta jornada se jugarán del 10 al 12 de diciembre; la decimosexta, del 15 al 18 del mismo mes; y la decimoséptima, el 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero.

El mes de enero será testigo de la disputa de la decimoctava jornada entre los días 7 y 9; la decimonovena, del 14 al 16; la vigésima, del 21 al 23; y la vigesimoprimera, del 28 al 30 del mismo mes.

En febrero solo se jugarán 4 jornadas, debido a la disputa de los partidos de los torneos asiáticos: la vigesimosegunda, del 4 al 6; la vigesimotercera, del 11 al 13; la vigesimocuarta, del 18 al 20; y la vigesimoquinta, del 25 al 27 del mismo mes.

La vigesimosexta jornada se jugará del 11 al 13 de marzo, seguida de la vigesimoséptima, del 18 al 20, antes de entrar en el parón internacional del 22 al 30 del mismo mes.

Las competiciones de la Liga saudí regresan en abril con la vigesimoctava jornada, del 2 al 4; luego la vigesimonovena, del 8 al 10; y la trigésima, del 15 al 17.

En cuanto a las cuatro últimas jornadas, se jugarán en el mes de mayo, comenzando por la trigesimoprimera, del 6 al 8; luego la trigesimosegunda, del 12 al 14; la trigesimotercera, del 20 al 22; y la última, el 28 del mismo mes.

Por otra parte, los partidos de los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas se jugarán el 30 de noviembre de este año y el 1 de diciembre próximo; después los cuartos de final, el 1 y 2 de febrero próximo.

Las semifinales se disputarán los días 4 y 5 de mayo próximo, antes de la celebración de la final en uno de los días 1 o 2 de junio próximo.

En cuanto al torneo de la Supercopa saudí, se han mantenido sus fechas anteriores, por lo que se disputará en el Estado de Kuwait entre los días 19 y 23 de diciembre próximo.

Cabe recordar que hay algunos partidos aplazados de la décima jornada cuya fecha propuesta no se ha revelado en ese borrador, encabezados por el clásico entre el Al-Ahli y el Al-Nassr.