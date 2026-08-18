"El hannoveriano de nacimiento ha marcado sus goles en todos los sitios en los que ha jugado", celebró el West Ham United a comienzos de agosto de 2024 por el fichaje de Niclas Füllkrug. Tim Steidten, hoy planificador de plantilla en el 1. FC Köln, por entonces director técnico del West Ham y muy familiarizado con Füllkrug por su etapa conjunta en Bremen, había llevado al delantero a Londres.

Prácticamente dos años después, hay que constatarlo: no en todos los sitios en los que ha jugado Füllkrug ha marcado sus goles. La amarga factura para el histórico club inglés, descendido a la segunda división: cada uno de los escasos tantos de Füllkrug le ha costado la friolera de nueve millones de euros.

En 2024 salieron 27 millones de euros de Inglaterra rumbo a Dortmund. Y Füllkrug apenas logró tres goles en 29 partidos con el West Ham, el último de ellos fechado en abril de 2025. Como además una cesión al AC Milan en la segunda mitad de la temporada pasada salió estrepitosamente mal, Füllkrug se encontró de repente ante la nada absoluta. Los Hammers querían deshacerse de él este verano a toda costa pese a tener contrato hasta 2028; no entra en los planes en absoluto y en la lista oficial de la plantilla apareció recientemente incluso sin dorsal. Su 11 ya lo había heredado su compañero de ataque Taty Castellanos durante la cesión de Füllkrug al Milan.

El atasco en la vía muerta de Londres hace ahora posible, desde un punto de vista romántico del fútbol, un auténtico bombazo: Füllkrug regresará previsiblemente al Werder Bremen, que según informaciones de los medios lo incorporará inicialmente cedido por un año. En el norte, donde en su día también creció futbolísticamente, Füllkrug había dado hace algunos años el salto a la selección. ¿Podrá volver a florecer allí, vivir por fin tiempos mejores otra vez?

La otra pregunta que muchos se hacían estos días alrededor de Füllkrug es: ¿cómo se ha llegado hasta este punto? Al fin y al cabo, Füllkrug llegó al West Ham desde la mejor etapa de su carrera y se veía perfectamente preparado para la mejor liga del mundo. Después de mantenerse por fin libre de lesiones, primero devolvió al Werder a la Bundesliga a base de goles y luego, en 2022/23, también fue garantía de gol en la máxima categoría alemana. La recompensa fue su debut con la selección alemana en noviembre de 2022; poco después, Füllkrug fue uno de los pocos puntos positivos del equipo de la DFB en el decepcionante Mundial de Qatar.

Niclas Füllkrug en el verano de 2024: final de la Champions con el BVB y superrevulsivo en la selección alemana

Hasta el verano de 2024, el delantero siguió siendo una pieza indispensable en la convocatoria de la selección, convenciendo como garantía de buen ambiente y con una gran cuota goleadora, además de brillar como joker importante en la Eurocopa 2024 en casa. La temporada anterior había sido el delantero número 1 del Borussia Dortmund, disputó con el BVB la final de la Champions League y marcó goles importantes por el camino. Füllkrug, un talento tardío, entonces respetado por las lesiones, parecía tener aún varios años prometedores por delante.

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La salida de Dortmund tras solo un año resultó bastante sorprendente vista desde fuera. Aunque el BVB había fichado en 2024 a un competidor de renombre como Serhou Guirassy, al parecer el entonces entrenador Nuri Sahin habría querido quedarse con Füllkrug. Para los dirigentes del Borussia, lo que pesó por encima de todo fue la rentabilidad de volver a vender ya al internacional en 24 ocasiones. Al fin y al cabo, el West Ham ofreció 27 millones de euros, es decir, diez millones más de lo que el propio club había transferido a Bremen doce meses antes. Una plusvalía por traspaso muy bien recibida.

En realidad, según la expectativa general, el estilo de juego físicamente robusto de Füllkrug debía encajar bien en la Premier League. Que al final no fuera así, él mismo lo reconoció en febrero en una entrevista con kicker y explicó que en el West Ham había tenido "pocos contactos con el balón dentro y alrededor del área". "Y precisamente ahí reside principalmente mi fortaleza".

También forma parte de la verdad que Füllkrug tuvo muchísima mala suerte con las lesiones tras su llegada a la Premier League. Primero le molestó el tendón de Aquiles y le dejó fuera de combate durante meses; apenas un mes después de su regreso, una lesión muscular en el muslo volvió a frenarlo. Así, encontrar ritmo fue sencillamente imposible en su primera temporada en el West Ham. En el segundo año todo debía ir mejor, y al principio así fue. Al menos durante las primeras siete jornadas, que pudo completar sin lesionarse, aunque en ningún caso convenció. Luego llegó la siguiente lesión, antes de que a caballo entre 2025 y 2026 se fuera perfilando durante mucho tiempo una salida.

La cesión de Niclas Füllkrug al Milan empieza de forma prometedora, pero luego resulta decepcionante

Füllkrug quería iniciar de nuevo en otra liga, en otro entorno. Aunque subrayó que tener el Mundial en el punto de mira no fue determinante, seguramente el sueño de participar en la Copa del Mundo sí jugó un pequeño papel cuando se incorporó al AC Milan como cedido a comienzos de enero.

"Siento que el juego me va claramente mejor que en la Premier League", dijo Füllkrug tras sus primeros partidos en la Serie A. "The Fußballgott has arrived", escribió el Milan en X, cuando Füllkrug marcó a mediados de enero el gol del triunfo por 1-0 ante el Lecce apenas tres minutos después de entrar al campo. "Por supuesto que sabemos qué delantero increíble es Füllkrug. Ya lo ha demostrado en el pasado. Aporta cualidades a nuestro equipo que son muy importantes", elogió Alexis Saelemaekers, autor de la asistencia.

Entre los aficionados del Milan, Füllkrug tenía un crédito muy especial porque marcó el gol de oro contra el Lecce con un dedo del pie roto. "Soy alemán, somos fuertes, sabemos soportar el dolor", dijo entre risas, antes de subrayar: "No quiero perderme ningún partido con el AC Milan". Su popularidad en San Siro se disparó rápidamente, y además el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, alimentó a finales de enero la esperanza de verle en la lista para el Mundial: "Está jugando bastante más que en el West Ham, y eso también nos beneficia", dijo Völler en la Gazzetta dello Sport.

Hoy sabemos que ni la participación de Füllkrug en un Mundial ni un futuro exitoso en Milán llegaron a hacerse realidad. El gol contra el Lecce fue el único que marcó con la camiseta del Milan y nunca pasó del papel de revulsivo. El exseleccionador Julian Nagelsmann no se llevó a Füllkrug al Mundial y los rossoneri no ejecutaron la opción de compra, aunque esta rondaba, al parecer, apenas los cinco millones de euros.

Niclas Füllkrug, en busca de club: fue complicado

Así, tuvo que regresar de momento al West Ham, donde, sin embargo, fue en gran medida ignorado. Y también la búsqueda de un nuevo club resultó evidentemente complicada para quien en su día fue una esperanza del equipo de la DFB.

Algo que también tiene cierto sentido, porque Füllkrug ha alcanzado ya una edad futbolística avanzada, venía cobrando recientemente un generoso salario de unos 4,5 millones de euros al año y arrastra dos temporadas para olvidar. Sumando sus partidos con clubes y selección, Füllkrug apenas ha marcado cinco goles en 52 encuentros durante los dos últimos años.

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Puntos que no hacían de Füllkrug alguien especialmente atractivo en el mercado de fichajes. Como consideraba que el tipo de fútbol de la Serie A encajaba bastante bien con su juego, un traspaso definitivo a Italia parecía lo lógico. Eso también se desprendía de las especulaciones habituales sobre posibles nuevos destinos: con la Lazio y la Fiorentina, dos clubes de renombre habrían tanteado la situación de forma informal, y con el Venezia FC Füllkrug incluso habría alcanzado, según se dice, un acuerdo para un contrato de tres años. Pero según Bild al recién ascendido de la Serie A le habría parecido demasiado alta la cantidad exigida por el West Ham, por lo que el Venezia volvió a tomar distancia.

Vuelta al Werder Bremen: Niclas Füllkrug apuesta por el efecto romántico

Cinco millones de euros pedían los Hammers por Füllkrug, según Sky. Posiblemente una cifra aún asumible para algunos clubes de la Bundesliga, que, pese a los dos últimos años complicados, habrían seguido observando la situación del nueve. Contrariamente a informaciones de prensa que decían lo contrario, Füllkrug estuvo últimamente al menos en gran medida integrado en los entrenamientos del equipo en el West Ham, y su estado físico es bueno. Eso también habrá jugado sin duda un papel en que se concrete el romántico regreso a Bremen.

Según Sky Füllkrug renuncia para ello a dinero, ya que el Werder no puede pagarle los dos millones de euros al año que todavía habría ganado en el West Ham tras el descenso. Pero ¿tenía realmente el SVW una necesidad urgente de un delantero centro? Al fin y al cabo, ya llegó con el internacional suizo mundialista Cedric Itten otro atacante de perfil parecido, del tipo ariete, y por detrás esperan su oportunidad dos jóvenes talentos como el nuevo fichaje Kenny Quetant y el canterano Salim Musah. Pero: al parecer, el entrenador del Bremen, Daniel Thioune, también contempla un sistema con dos delanteros puros, lo que hace que el regreso de Füllkrug sí parezca de algún modo tener sentido.

Las expectativas alrededor del Weserstadion, en cualquier caso, serán grandes. ¿Podrá Füllkrug lograr de nuevo, con 33 años, dar otro salto de nivel precisamente allí donde es especialmente querido y donde ya llevó una vez su carrera a un nuevo escalón? ¿Y quizá volver a desempeñar un papel en la selección bajo el nuevo seleccionador Jürgen Klopp?

Preguntas cuya respuesta traerán los próximos meses. Lo único seguro por ahora es esto: en Bremen, Füllkrug ya ha marcado sus goles.