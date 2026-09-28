Nueve años después del shock: el hermano de Abdelhak Nouri ofrece una actualización sobre su estado

Nueve años después de que Abdelhak Nouri sufriera un paro cardíaco repentino, su hermano ha ofrecido noticias alentadoras sobre el exjugador del Ajax de Ámsterdam.

El centrocampista neerlandés de origen marroquí se desplomó durante un partido amistoso contra el Werder Bremen en 2017, cuando tenía tan solo 20 años.

Sufrió un grave daño cerebral a causa de la falta de oxígeno y permaneció en coma durante casi tres años. Hoy, según ha declarado su hermano, parece que su salud ha mejorado.

Su hermano afirmó, según el sitio "Foot Mercato": "Está bien, su estado es estable. Especialmente en comparación con su estado al principio. Cuando mi hermano regresó a los Países Bajos tras el accidente, fue un período extremadamente difícil. En comparación con aquella etapa, las cosas están mucho mejor ahora".

Su hermano también recordó un momento muy emotivo: la primera sonrisa espontánea de Nouri, tres años después de su accidente.

Mientras la familia estaba reunida, una broma provocó, al parecer, una oleada de risas del exfutbolista: "Hasta el día de hoy, su sonrisa tiene un significado completamente distinto al de las sonrisas de los demás. Fue como una confirmación de que nos conoce y nos comprende".

La historia de Nouri ha marcado profundamente al fútbol neerlandés, y en especial al Ajax, que retiró su camiseta con el número 34 en homenaje a su exjugador.