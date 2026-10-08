Según informa Sky , habría habido una nueva ronda de conversaciones entre el club muniqués y el entorno del jugador. Sin embargo, por el momento todavía no existiría una oferta concreta.

En la carrera por el inglés, que cumplió 16 años el martes, otros clubes tendrían actualmente mejores opciones. Gabriel supuestamente prefiere un cambio a España, con Real Madrid y FC Barcelona como posibles destinos.

¿Ya hubo una reunión entre el Bayern y JJ Gabriel?

Ya anteriormente había habido conversaciones entre el Bayern y el entorno de Gabriel. Sobre todo el técnico Vincent Kompany sería un gran admirador del mediapunta ofensivo. A pesar de su corta edad, Gabriel estaría previsto de inmediato para el primer equipo. Sin embargo, las condiciones económicas podrían complicar enormemente un traspaso. Según Sky , habría que asumir un paquete total de «claramente más de 10 a 15 millones de euros».

Además del club muniqués, el Real, el Barça, también Paris Saint-Germain estaría siguiendo muy de cerca la situación de la superpromesa. En cambio, Borussia Dortmund y RB Leipzig ya estarían fuera de la carrera.

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Un traslado a Europa solo sería posible para Gabriel en realidad a los 18 años debido a las normas del Brexit. En Inglaterra actualmente solo puede firmar un contrato de becario; un contrato profesional, no antes de los 17. Sin embargo, el origen de sus padres podría abrirle una vía de escape: según informaciones de Sky, Gabriel quiere solicitar un pasaporte chipriota. Eso haría posible el cambio ya en enero.

Gabriel había acaparado titulares recientemente porque al parecer había pedido a Manchester United que anulara su inscripción en el club. El proceso habría causado un «shock» en el United y sería «casi sin precedentes», informó The Telegraph.

Gabriel juega en el United desde los 11 años y la temporada pasada marcó 23 goles en 23 partidos del U18. Por ello fue elegido mejor jugador de la Premier League sub-18. Además, en agosto debutó como profesional y se convirtió en el jugador más joven de la historia del club en el primer equipo del United.