Nueva Zelanda mantiene su racha arrolladora y una cifra alarmante refleja el sufrimiento de los Faraones

Nueva Zelanda finalizó la primera parte 1-0 ante Egipto este lunes en el BC Place, en la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

El tanto llegó en el 15’, cuando Finn Sormann cabeceó un centro preciso superando al portero Mustafa Shubair ante la pasiva marca egipcia.

Según la red francesa «Stats Foot», Nueva Zelanda ha marcado tres de sus últimos cuatro goles en el Mundial en los primeros 15 minutos, lo que muestra su fuerte arranque.

Además, con 22 años y 8 meses, Sormann es el segundo goleador más joven de Nueva Zelanda en Mundiales, solo superado por Winston Reid, quien marcó con 21 años y 11 meses ante Eslovaquia en 2010.

Además, «Stats Foot» recuerda que Egipto solo ha dejado su portería a cero en uno de sus nueve partidos mundialistas, ante Irlanda el 17 de junio de 1990.

Ambos equipos buscan su primer triunfo tras empatar en la fecha inicial.

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica, y Nueva Zelanda igualó 2-2 con Irán.