Nueva victoria judicial para Laporta: un tribunal de Barcelona rechaza la demanda por fraude

Diversos informes de prensa españoles confirmaron que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, logró una nueva victoria judicial en el caso vinculado al club Reus Deportiu.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona resolvió desestimar la demanda presentada por María Teresa Alibau Batxes contra Laporta y sus adjuntos Rafael Yuste, Javier Sala Martín y Joan Oliver, además de las sociedades Cor Stur y CSSB Limited, por un presunto delito de estafa.

En los fundamentos de la sentencia dictada por la jueza Marta Bou se recoge: "La demanda no contiene elementos que permitan concluir la existencia de hechos que constituyan un delito de estafa, ni ha quedado acreditada la intención de criminalizar las operaciones de la manera que alegaba la demandante".

Los detalles del caso se remontan a dos inversiones que realizó la demandante en el club Reus Deportiu a través de las sociedades mencionadas. La propia demandante reconoció haber obtenido los beneficios de la primera inversión, mientras que el tribunal desestimó la reclamación relativa a la segunda inversión por no existir prueba alguna de actividad delictiva.

Esta sentencia es la segunda a favor de Laporta en un breve periodo de tiempo, ya que la Audiencia Provincial de Barcelona había rechazado a principios del pasado junio la primera demanda por estafa en el mismo expediente, presentada por el extenista Albert Ramos, quien acusaba a Joan Oliver, exdirector general del Barcelona y máximo accionista del Reus, de haberlo engañado en un proyecto comercial fallido; sin embargo, el tribunal negó la existencia de la estafa y confirmó la resolución del juez de instrucción.