Adam Bakoni, el joven lateral derecho del Monza italiano, ha decidido su futuro internacional al elegir representar a la selección de Marruecos, después de haber vestido las camisetas de las selecciones inferiores de Italia.

El nombre del jugador, de 20 años, apareció en la convocatoria de la selección marroquí sub-23, de cara a disputar dos amistosos ante Malí y Tanzania, en un paso que marca el inicio de su transición del bando italiano a Marruecos.

La elección de Bakoni llega en una posición que vive una fuerte competencia dentro de la selección marroquí, con la presencia de Achraf Hakimi como primera opción, junto a varios jugadores que aspiran a acercarse al puesto de la estrella del Paris Saint-Germain.

Bakoni elige Marruecos tras su trayectoria con Italia

Bakoni nació en Polonia, hijo de padre marroquí y madre italiana, pero en los últimos años había optado por representar a las selecciones juveniles de Italia, antes de decidir ahora cambiar su destino internacional e incorporarse a la selección marroquí.

El joven jugador posee características llamativas, ya que puede jugar como lateral derecho y también avanzar más por la banda, mientras que mide 1,92 metros, una estatura poco habitual para un jugador que ocupa una posición que depende en gran medida de la velocidad y la actividad ofensiva.

Bakoni también ha empezado a hacerse notar con el primer equipo del Monza, después de vivir su primera experiencia en la liga italiana, y ha participado en varios partidos con el club esta temporada, entre ellos tres encuentros de liga en el momento en que su decisión a nivel internacional empezaba a esclarecerse.

Y aunque todavía no se ha convertido en titular de forma regular, sus cualidades y su versatilidad, junto al margen de progresión que posee, lo convierten en un jugador digno de seguimiento durante el próximo periodo.

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Un camino difícil hacia la sucesión de Hakimi

Pese a ello, hablar de Bakoni como el esperado sucesor de Achraf Hakimi, de 27 años, sigue siendo prematuro, sobre todo porque el joven jugador ha pasado de una fuerte competencia en Italia a una posición igualmente concurrida dentro de la selección marroquí.

Por detrás de Hakimi, Noussair Mazraoui, de 28 años, continúa siendo una de las opciones más destacadas, especialmente porque ocupa el puesto de lateral derecho de forma natural con su club, pese a ser utilizado con frecuencia en la posición de lateral izquierdo con Marruecos.

Asimismo, los nombres jóvenes siguen presionando para conseguir mayores oportunidades, con Zakaria El Ouahdi, de 24 años, a la cabeza, quien ya ha entrado en los planes de la selección absoluta tras una larga espera, junto a Omar El Hilali, de 23 años, que se ha hecho un hueco en la liga española y busca a su vez conseguir más oportunidades con la selección.

En contrapartida, el factor de la edad y la versatilidad en las posiciones le dan a Bakoni la oportunidad de esperar y trabajar en su desarrollo, contando con más de una vía para ascender en el escalafón de la selección marroquí.

Una nueva victoria de Marruecos en la batalla de los jugadores con doble nacionalidad

La decisión de Bakoni representa, ante todo, un nuevo ejemplo del atractivo del proyecto marroquí para los jóvenes talentos hijos de la comunidad emigrante, especialmente para quienes tienen la posibilidad de representar a más de una selección a nivel internacional.

La propia convocatoria de la selección marroquí sub-23 incluye otros nombres que anteriormente representaron a distintas selecciones, entre ellos Kayes Bary, exjugador de la selección de Bélgica sub-19 e hijo de la leyenda del fútbol marfileño Kouba Bary, junto a Amir Bouhamdi, otro talento que goza de seguimiento fuera de Marruecos.

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