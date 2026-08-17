Nueva tecnología: la Premier League pone bajo la lupa la experiencia de LaLiga

La Premier League ha observado la tecnología del chip dentro del balón durante partidos de competición, en el marco del estudio sobre la posibilidad de utilizarla en el futuro en el campeonato inglés.

Según el diario británico "The Athletic", la tecnología de los balones conectados se basa en un sensor integrado en el interior del balón para determinar el momento exacto en que se toca, lo que proporciona a los árbitros datos adicionales para situaciones como fueras de juego, manos, desvíos y dobles toques.

Fuentes privadas declararon al diario: "Representantes de la Premier League han observado esta tecnología en el torneo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA en Londres durante el mes de enero y en el torneo Wings Cup juvenil de 2025 en el club Leipzig, donde se utilizó con balones Puma, mientras que el sistema no se ha probado hasta ahora durante ningún partido de la Premier League".

El diario señaló que LaLiga se ha convertido en la primera competición de fútbol nacional profesional en aplicar la tecnología de los balones conectados en todos los partidos esta temporada, ya que el sistema de LaLiga utiliza sensores de radiofrecuencia desarrollados por la empresa alemana Kinexon Sports e integrados en los balones de partido Puma, con envío de los datos a unas 12 antenas instaladas en cada estadio.

Las fuentes añadieron: "No hay planes inmediatos para introducir la tecnología de los balones conectados en la Premier League, ya que el actual sistema de fuera de juego semiautomático es capaz de determinar la orientación del balón sin un sensor interno, pero la liga seguirá observando su uso en otros lugares".

El actual sistema de la Premier League se basa en el seguimiento óptico, utilizando hasta treinta cámaras alrededor de cada estadio para seguir el balón y miles de puntos de datos por cada jugador antes de sugerir el punto del golpeo y crear automáticamente las líneas de fuera de juego para la tecnología del videoarbitraje.

Cuando se introdujo el sistema en el mes de abril de 2025, los responsables de la Premier League declararon: "No había necesidad de un sensor dentro del balón porque nuestro seguimiento óptico era capaz de determinar cuándo se jugaba el balón, mientras que el chip situado dentro del balón proporcionará una medición independiente de ese momento del contacto".

Cabe recordar que la tecnología de los balones conectados se ha utilizado con balones Adidas en los grandes torneos internacionales, incluidos los Mundiales masculinos de 2022 y 2026, el Mundial femenino de 2023, la Eurocopa 2024, la Eurocopa femenina 2025 y el Mundial de Clubes de 2025.

Esta tecnología se vio en uso en el Mundial de este verano, incluida la anulación de un gol de empate tardío de la selección de Croacia en su derrota en los dieciseisavos de final ante Portugal, al detectarse que el balón había tocado al delantero Igor Matanovic al inicio de la jugada, antes de llegar al centrocampista Mario Pasalic, que se encontraba en posición de fuera de juego.