Nueva provocación: Payet publica una foto en la que Álvaro sostiene a un perro con la cara de Neymar llorando

"Esto no es la capital, es Marsella bb", se lee en la publicación que subió el jugador del Olympique de Marsella en sus redes sociales.

Después de todo el escándalo que se vivió en el partido entre el y el Olympique de , Dimitri Payet, lejos de usar paños fríos, volvió a calentar el ambiente subiendo una polémica imágen en su cuenta de Instagram: un montaje con algunos jugadores del Marsella, entre ellos Álvaro, quien sostiene a un perro con la cara de Neymar llorando.

"Confirmado. En una banda organizada. Esto no es la capital, es Marsella bb", se puede leer también en la publicación del mediocampista del Olympique.

El fútbol pasó este domingo a un segundo plano en el PSG-Olympique Marsella de la . Los principales focos se dirigieron al episodio que protagonizaron Neymar y Álvaro González. El brasileño acusó al central español de racista. "Mostrar mi agresión es fácil, ahora quiero ver la imagen en la que el racista me llama 'mono hijo de puta'. ¡Eso quiero ver! Por una gambeta me amonestan y por un golpe me expulsan. ¿Y ellos? ¿Y ahí?", escribió el delantero del PSG en sus redes sociales.