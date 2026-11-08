La Liga Profesional Saudí se encamina a adelantar la fecha del enfrentamiento aplazado entre el Al Ahli y el Al Nassr, correspondiente a la novena jornada de la Roshn Saudi League, para que se dispute durante el presente mes de noviembre, en lugar de la fecha que se había fijado anteriormente en marzo de 2027.

Estaba previsto que el estadio Al Inmaa, en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda, acogiera el partido del clásico el pasado 15 de octubre, antes de que la Liga decidiera aplazarlo al próximo 6 de marzo, dentro de las modificaciones que sufrió el calendario de la competición.

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Sin embargo, la decisión de la Confederación Asiática de Fútbol de aplazar la Copa Asiática 2027 cerca de 11 meses impulsó la reorganización de las fechas de varios partidos de la Roshn Saudi League, lo que abrió la puerta a adelantar el enfrentamiento entre el Al Ahli y el Al Nassr y aprovechar los nuevos cambios en el calendario.

Según informó el diario saudí Al Riyadiah, la Liga fijó el viernes 20 de noviembre del presente mes como nueva fecha para la disputa del clásico, a la espera del anuncio oficial de la modificación y su aprobación dentro del calendario de la competición.

En el mismo contexto, se decidió disputar los partidos entre el Al Riyadh y el Al Hilal, y entre el Al Ittihad y el Al Shabab, correspondientes a esa misma novena jornada, el próximo 21 de diciembre, según el diario, en el marco de la reprogramación de los enfrentamientos afectados por las últimas modificaciones.

La Confederación Asiática había anunciado la disputa de la Copa Asiática durante el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028, en lugar de su fecha anterior, entre el 7 de enero y el 5 de febrero del mismo año, lo que obligó a revisar el calendario de las competiciones locales y continentales y a reorganizar varios partidos de la Roshn Saudi League.