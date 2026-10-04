La selección de Marruecos retrocedió al séptimo puesto mundial en la clasificación en vivo de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), tras su empate ante Malí por 1-1 en el partido amistoso que ambos disputaron la noche del domingo en el estadio Gran Tánger.

La selección de Marruecos había ascendido recientemente al quinto puesto mundial, después de sus victorias ante Gabón y Lesoto en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, beneficiándose asimismo de la derrota de Brasil ante Australia, antes de retroceder dos puestos tras su empate frente a Malí.

La selección de Marruecos cuenta actualmente con 1805,34 puntos, mientras que Portugal avanzó al quinto puesto con 1807,69 puntos, después de lograr una emocionante victoria sobre Noruega por 2-1, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Brasil se situó en el sexto puesto con 1806,51 puntos, de modo que apenas unos pocos puntos separan a las tres selecciones, en medio de los cambios que experimentaron los primeros puestos coincidiendo con los resultados de los partidos del parón internacional.